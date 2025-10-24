Россияне застряли на горе в Гималаях из-за снегопада

Пять российских альпинистов уже несколько дней не могут спуститься с высоты 8163 метра на горе Манаслу в Непале. Группа достигла вершины 22 октября, но столкнулась с непогодой во время спуска, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Shot.

Экспедицию возглавляет чемпион России по альпинизму 2018–2019 годов Андрей Васильев. Вместе с ним на вершину поднялись Сергей Кондрашкин, Наталья Белянкина, Кирилл Эйземан и Виталий Шипилов.

Команда совершала восхождение по новому маршруту на юго-западной стене Манаслу в альпийском стиле, т.е. без установки промежуточных лагерей и большого количества снаряжения. Подъем занял пять дней.

При спуске альпинисты столкнулись с сильным ветром и снегопадом, которые сделали движение невозможным. По данным телеграм-канала, они планировали спуститься пешком по плато до отметки 7100 метров, а затем выйти на австрийский маршрут, однако из-за плохой видимости смогли пройти лишь небольшое расстояние.

Альпинисты сообщили, что у них почти не осталось сил. Они ночуют в палатке при температуре около минус 28 градусов и ветре до 42 километров в час — это шесть баллов по шкале Бофорта.

RTVI со ссылкой на альпинистский портал Alpagama пишет, что участники группы остаются на высоте примерно 7460 метров. Глава экспедиции передал через спутниковый коммуникатор InReach, что все живы и здоровы, но очень устали. «Нам нужно видеть маршрут спуска. Мы думаем только о том, как безопасно спуститься», — говорится в сообщении альпиниста.

Российская команда уже связалась с непальскими спасателями и запросила помощь. По данным Explorersweb, группе предстоит преодолеть около 700 метров по вертикали по незнакомой местности.

По прогнозам, в районе Манаслу сохраняются низкие температуры и сильный ветер, что может осложнить спасательную операцию.