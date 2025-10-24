СМИ назвали самую «зарабатывающую» на страхе перед Россией страну

В Эстонии на фоне страха перед возможной агрессией России стремительно развивается оборонная промышленность, сообщает The New York Times. Издание отмечает, что эта входящая в НАТО страна не производит тяжелую технику вроде танков и истребителей, но эффективно использует сильные стороны своей цифровой экономики. Поэтому разрабатывает вооружения и системы обороны с применением искусственного интеллекта, робототехники и цифровых решений.

Одной из таких разработок стала миниатюрная ракета Mark 1, предназначенная для уничтожения дронов на малых высотах. Ее создала компания Frankenburg Technologies, возглавляемая предпринимателем Кусти Салмом. Он надеется, что новое оружие поможет восполнить пробелы в системе противовоздушной обороны Европы.

По информации NYT, Эстония уже экспортирует около 70% продукции своей оборонной отрасли. Доходы сектора в 2024 году достигли 500 миллионов евро, из которых большая часть пришлась на зарубежные заказы. По сравнению с ситуацией четырехлетней давности, показатель вырос вдвое.

Министр экономики Эркки Кельдо заявил, что развитие оборонной промышленности помогает поддерживать экономику, пострадавшую от пандемии Covid-19 и отказа от российских энергоресурсов. Власти планируют увеличить военные расходы до 5% ВВП уже к следующему году. Это более чем вдвое выше установленного НАТО ориентира (2%) и почти на десять лет раньше сроков, рекомендованных альянсом.

Средства направят на строительство новых заводов в восточной Эстонии и поддержку стартапов, работающих в сфере оборонных технологий. Около 150 миллионов евро государство выделит компаниям, занимающимся производством компонентов и систем киберзащиты.

По данным Международного валютного фонда, в 2025 году экономика Эстонии вырастет примерно на 0,5%. Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что рост оборонного сектора отражает не только экономические интересы, но и стремление страны продемонстрировать готовность к угрозе со стороны России.