В России заканчиваются профессиональные клоуны

Российская цирковая индустрия столкнулась с острым дефицитом профессиональных клоунов. Об этом в интервью таблоиду «Московский комсомолец» рассказал артист цирка и преподаватель искусства клоунады, народный артист РСФСР Анатолий Марчевский.

«Наблюдается дефицит профессиональных клоунов. Важно понимать, что сейчас речь идет не о массовиках-затейниках в клоунских костюмах, а о клоунах, имеющих собственную индивидуальность, философию, репертуар, отражающий внутренний мир и отношение к происходящему в обществе», — сказал он.

При этом Марчевский обратил внимание, что в последнее время в жанре клоунады не появляются новые имена. «К сожалению, есть цирковые программы, работающие без клоуна. А клоун — это главный персонаж циркового спектакля, дирижер зрительского настроения, он создает целостность спектакля, цементирует программу, без клоуна цирка нет», — подчеркнул артист.

«По-моему, живым закопали» Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали Криминал 17 минут чтения

Между тем, по словам Марчевского, с нехваткой профессиональных клоунов высокого уровня столкнулись сегодня цирки не только в России, но и во всем мире. В качестве примера острого дефицита артистов этого жанра он привел Всемирный фестиваль клоунов, который традиционно проводится в Екатеринбургском цирке.

«Это был фееричный праздник смеха и юмора. Только лучшие клоуны мира приглашались на этот фестиваль. И представьте, в мире из семи миллиардов населения земного шара мы смогли найти только 120 настоящих клоунов — это были личности, представляющие юмор своих стран. Все они были разными по репертуару, но одинаково яркими, веселыми и талантливыми», — посетовал Марчевский, подчеркнув, что «раскрашенные, разодетые, цветные — это еще не клоуны, настоящий клоун — штучный товар».

«Он не человек, он зверь!» В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин Общество 13 минут чтения

«Рождение новой звезды — это большой труд не только самого артиста (помимо природного таланта важна атмосфера созидания, каждодневные репетиции, овладение разными жанрами), но и целой команды (режиссер, художник, композитор, автор реприз и т.д.)», — отметил артист.

Сегодня, по его словам, перед педагогами поставили интересную, но очень непростую задачу — пополнить редеющие ряды клоунов. «Для нас это интересно, потому что это творчество, созидание. Мы, если можно так сказать, первопроходцы. У нас сформировалась педагогическая команда, все цирковые люди, опытные, знающие свое дело, набран целый курс по направлению клоунада», — рассказал он. При этом он подчеркнул, что главная задача преподавательского состава — «не подвести».