СМИ: Трамп решил сосредоточиться на мести врагам и оппонентам

Президент США Дональд Трамп во время своего второго срока решил сосредоточиться на борьбе с «внутренним врагом» и объявил об этом высшему военному командованию, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Он открыто призывает преследовать политиков из Демократической партии, политических оппонентов и бывших соратников, которые отказались выполнять его приказы после президентской кампании в 2020 году.

Журналисты называют месть одним из трех импульсов, которые постоянно движут Трампом. Двумя другими являются зарабатывание денег и доминирование в повестке СМИ. Президент США публично критикует частные компании, берущие на работу сотрудников администрации Джо Байдена.

В качестве примера журналисты приводят публичное требование Трампа к Microsoft — в сентябре президент США заявил, что компания должна уволить бывшего заместителя генерального прокурора Лизу Монако. FT утверждает, что многие чиновники из администрации Байдена не могут найти работу из-за опасений работодателей перед возможной реакцией Белого дома.

Наибольшая опасность грозит бывшим сотрудникам и сторонникам Трампа во время его первого срока в Белом доме — эти люди сдерживали его и иногда блокировали некоторые из решений. Например, генпрокурор Билл Барр и четыре командующих различными видами войск отказались использовать армию для пересчета голосов в колеблющихся штатов. Они напомнили президенту США, что давали присягу конституции страны, а не ему лично.

Источники опасаются, что в текущем составе администрации Трампа нет людей, которые могли бы возразить ему в таком же стиле. Опасаются вступать в споры с ним и владельцы крупных компаний, они предпочитают начать более интенсивное взаимодействие с Белым домом, чтобы не подвергнуться санкциям с его стороны.

Используемые Трампом методы могут оказать значительное влияние на будущее США даже после его ухода, считают журналисты. Они отмечают, что президент сейчас контролирует парламент страны и часто не подчиняется решениям судов — в случае победы Демократической партии у ее представителей может возникнуть соблазн поступить со сторонниками Трампа так же, как делал он сам. Некоторые из опрошенных политиков и экспертов рассказали, что не верят в способность американских институтов справиться с таким вызовом.