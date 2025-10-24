Россиянам захотели запретить кредиты по умолчанию

Запретить по умолчанию всем россиянам получать кредиты. Такое предложение озвучил глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. При этом он отметил, что его инициатива обсуждалась на совместном заседании Совета по развитию цифровой экономики и Совета по развитию финансового рынка при Совфеде, посвященном проблемам финансовой безопасности.

«Только за первую половину 2025 года мошенники удаленно похитили у россиян почти 120 миллиардов рублей. Несмотря на нашу активную борьбу, эти цифры продолжают увеличиваться. Преступники используют новейшие методы взлома и обманные техники, такие как дипфейки и поддельные мессенджеры», — отметил Артамонов.

В этой связи он предложил установить запрет на получение кредитов по умолчанию всем россиянам, с тем, что если кому-то из них кредит все же понадобится, они могли подать соответствующую заявку и снять запрет.

«На сегодняшний день уже 16 млн. человек воспользовались возможностью устанавливать самозапрет на получение кредита, но мошенники все равно продолжают вымогать деньги у граждан, которые не так ответственно относятся к этому инструменту», — заявил Артамонов.

Инициатива сенатора тут же вызвала реакцию у его коллег. Так, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью телеканалу RTVI заявил, что реализация предложения Артамонова будет означать «вторжение в права граждан».

Депутат оговорился, что идея ввести автоматический запрет на кредиты для граждан «понятная» и имеет «определенные основания», но в то же время, по его словам, она противоречит основному закону страны.

«То есть гражданина фактически ограничивают в праве, которое он имеет по Конституции и по имеющимся законам», — пояснил Аксаков. В то же время он предложил продолжить обсуждение предложения Артамонова с точки зрения того, насколько оно соответствует правам человека.