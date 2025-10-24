Сервис денежных переводов Profee перестал обслуживать россиян

Сервис денежных переводов Profee «временно» ограничит обслуживание российских граждан из-за 19-го пакета санкций, сообщает проект «Сетевые свободы» со ссылкой на письмо, которое получил один из пользователей.

«Это решение было вызвано внешними нормативными требованиями и находится вне нашего контроля. В настоящее время мы изучаем новые требования и ищем законные способы возобновления переводов», — сказано в сообщении компании.

Приложение Profee позволяло переводить средства из Евросоюза на карты или счета российских банков, в их число входили «Райффайзен Банк», «ЮниКредит Банк», «Ситибанк», «Ренессанс Кредит», «Кредит Европа Банк», «Озон Банк» и другие. При этом сервис не позволял делать переводы в российские банки, попавшие под санкции, например, в Сбер, «Тинькофф Банк» и ВТБ.

По данным «Коммерсанта», для регистрации в Profee нужно предоставить загранпаспорт или ID-карту страны проживания. «Промокурс» при переводе 100 евро 16 октября в приложении составлял 85,81 рубля.

Страны Евросоюза на этой недел согласовали 19-й пакет санкций за российское вторжение в Украину. В него были включены ограничения на передвижение российских дипломатов, санкции против 117 судов «теневого флота» России и меры против банков из Казахстана и Беларуси. ЕС планирует постепенно ввести запрет на импорт сжиженного природного газа из России.

Также европейские страны ввели ограничения на предоставление услуг россиянам для всех финтех-сервисов, банков и криптосервисов, которые работают с россиянами. При этом санкции не коснутся россиян с ВНЖ, ПМЖ и паспортами европейских стран.