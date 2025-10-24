В российской школе обрушился потолок во время урока

Потолок школьного кабинета обрушился в одной из школ города Балей Забайкальского края, сообщает медиа «7х7» cо ссылкой на местные СМИ.

Журналисты отмечают, что в учебном заведении два года назад проводился капитальный ремонт. Ученики и педагогический персонал не пострадали — учитель услышала подозрительный звук и успела вывести школьников из класса.

Инцидент произошел 24 октября, его уже прокомментировала региональная прокуратура. Силовики анонсировали обследование здания, помещений и классов для установления причин произошедшего и создали специальную комиссию.

Прокуратура также внесла представление главе администрации округа и председателю окружного комитета образования с требованием обеспечить безопасность образовательного процесса и устранить нарушения. Региональное управление Следственного комитета отчиталось о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Губернатор региона Александр Осипов заявил, что во время инцидента в классе находились восемь школьников, площадь обрушения составила 24 квадратных метра. Он подтвердил, что в школе недавно проводился ремонт и отметил, что гарантийный срок на него истекает только в 2026 году. Подрядчик уже приступил к ремонту, дверь в кабинет опечатана.

Ранее стало известно об обрушении потолка в одной из детских больниц Новосибирска, инцидент произошел 23 октября в палате хирургического отделения. Администрация самостоятельно обнаружила трещину и успела эвакуировать 46 детей из корпуса, их перевели в другие больницы города.

Позже Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела по статье о халатности (ст. 293 УК). Последний раз капитальный ремонт крыши здания проводился в 2019 году, губернатор области Андрей Травников заявил, что власти пока не приняли решение о восстановлении корпуса.