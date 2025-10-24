EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В российской школе обрушился потолок во время урока

2 минуты чтения 12:16 | Обновлено: 12:36

Потолок школьного кабинета обрушился в одной из школ города Балей Забайкальского края, сообщает медиа «7х7» cо ссылкой на местные СМИ.

Журналисты отмечают, что в учебном заведении два года назад проводился капитальный ремонт. Ученики и педагогический персонал не пострадали — учитель услышала подозрительный звук и успела вывести школьников из класса.

«По-моему, живым закопали»
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
Криминал17 минут чтения

Инцидент произошел 24 октября, его уже прокомментировала региональная прокуратура. Силовики анонсировали обследование здания, помещений и классов для установления причин произошедшего и создали специальную комиссию.

Прокуратура также внесла представление главе администрации округа и председателю окружного комитета образования с требованием обеспечить безопасность образовательного процесса и устранить нарушения. Региональное управление Следственного комитета отчиталось о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Губернатор региона Александр Осипов заявил, что во время инцидента в классе находились восемь школьников, площадь обрушения составила 24 квадратных метра. Он подтвердил, что в школе недавно проводился ремонт и отметил, что гарантийный срок на него истекает только в 2026 году. Подрядчик уже приступил к ремонту, дверь в кабинет опечатана.

«Он не человек, он зверь!»
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
Общество13 минут чтения

Ранее стало известно об обрушении потолка в одной из детских больниц Новосибирска, инцидент произошел 23 октября в палате хирургического отделения. Администрация самостоятельно обнаружила трещину и успела эвакуировать 46 детей из корпуса, их перевели в другие больницы города.

Позже Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела по статье о халатности (ст. 293 УК). Последний раз капитальный ремонт крыши здания проводился в 2019 году, губернатор области Андрей Травников заявил, что власти пока не приняли решение о восстановлении корпуса.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01
«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01 23 октября
Главная загадка успеха Wildberries
Экономика
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен