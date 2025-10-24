Власти Чечни начнут проводить «личные беседы» с девушками с непокрытой головой

Помощник Рамзана Кадырова и первый заместитель министра Чечни по делам молодежи Амир Сугаипов анонсировал проведение «личных бесед» с девушками, которые предпочитают не носить платок на голове, пишет РБК.

Сугаипов заявил, что чеченские власти «рекомендуют» девушкам носить платок или полоску на голове, чтобы продемонстрировать «уважение к культуре и традициям». «Беседовать» власти Чечни хотят еще и с родителями девушек.

Чиновник раскритиковал женщин, которые предпочитают не покрывать голову и распускать волосы из эстетических соображений. «Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее», — считает Сугаипов.

Он заявил, что это решение власти Чечни приняли из «благих намерений». При этом он рассказал об уже прошедших «беседах» — по их итогам девушки удалили «неподобающий контент» из своих соцсетей. Сугаипов утверждает, что они приняли это решение сами, поскольку «никто никого не ругал».

РБК отмечает, что летом после замечаний Сугаипова в Чечне были опечатаны несколько магазинов женской одежды. Чиновнику не понравились их рекламные материалы — модели в них были якобы сняты с целью «демонстрации тела», а не одежды. После этого он начал проводить «беседы» с собственниками таких магазинов и рассказывать им о своем видении правил рекламы.

Также по инициативе Сугаипова в Чечне проводится регистрация блогеров, бизнес-коучей и SMM-специалистов — власти объясняют эту меру тем, что им необходимо узнать количество блогеров в республике, чтобы «объединить их» для участия в неназванных проектах.