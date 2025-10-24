EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Власти Чечни начнут проводить «личные беседы» с девушками с непокрытой головой

2 минуты чтения 10:18 | Обновлено: 12:12
Власти Чечни начнут проводить «личные беседы» с девушками с непокрытой головой

Помощник Рамзана Кадырова и первый заместитель министра Чечни по делам молодежи Амир Сугаипов анонсировал проведение «личных бесед» с девушками, которые предпочитают не носить платок на голове, пишет РБК.

Сугаипов заявил, что чеченские власти «рекомендуют» девушкам носить платок или полоску на голове, чтобы продемонстрировать «уважение к культуре и традициям». «Беседовать» власти Чечни хотят еще и с родителями девушек.

«Он не человек, он зверь!»
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
Общество13 минут чтения

Чиновник раскритиковал женщин, которые предпочитают не покрывать голову и распускать волосы из эстетических соображений. «Большинство девушек, которые распускают волосы и выходят без платка, думают, что так они красивее. Но это не так. С точки зрения эстетики, религии, чеченских адатов, традиций и обычаев с покрытой головой девушка выглядит гораздо достойнее и красивее», — считает Сугаипов.

Он заявил, что это решение власти Чечни приняли из «благих намерений». При этом он рассказал об уже прошедших «беседах» — по их итогам девушки удалили «неподобающий контент» из своих соцсетей. Сугаипов утверждает, что они приняли это решение сами, поскольку «никто никого не ругал».

«По-моему, живым закопали»
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
Криминал17 минут чтения

РБК отмечает, что летом после замечаний Сугаипова в Чечне были опечатаны несколько магазинов женской одежды. Чиновнику не понравились их рекламные материалы — модели в них были якобы сняты с целью «демонстрации тела», а не одежды. После этого он начал проводить «беседы» с собственниками таких магазинов и рассказывать им о своем видении правил рекламы.

Также по инициативе Сугаипова в Чечне проводится регистрация блогеров, бизнес-коучей и SMM-специалистов — власти объясняют эту меру тем, что им необходимо узнать количество блогеров в республике, чтобы «объединить их» для участия в неназванных проектах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01
«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01 23 октября
Главная загадка успеха Wildberries
Экономика
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен