Экономика

Главный фактор роста экономики России начал падать

2 минуты чтения 14:53 | Обновлено: 16:12
После почти трех лет непрерывного роста отрасли, связанные с российским военно-промышленным комплексом, впервые показали спад. Именно они оставались главным драйвером роста экономики в военное время. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата.

Производство готовых металлических изделий, которое в 2023 году выросло на 26%, а в 2024-м — на 31%, в сентябре не только не выросло, но и сократилось на 1,6% в годовом выражении. Выпуск «прочих транспортных средств» (эта категория включает танки и бронетехнику) замедлился с 61% в августе до 6% в сентябре. По оценке Райффайзенбанка, относительно августа производство в этих отраслях снизилось на 6 и 20% соответственно.

Аналитики телеграм-канала MMI назвали такие результаты «шокирующими». По их оценкам, впервые именно оборонные предприятия потянули вниз индекс обрабатывающих отраслей. В сентябре показатель вырос лишь на 0,4% год к году, а это в восемь раз меньше, чем месяцем ранее.

Как отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов, рост обрабатывающего сектора стал минимальным с начала 2023 года. Промышленное производство, обеспечивающее около трети российского ВВП, выросло только на 0,3% в сентябре против 5,6% годом ранее. По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, с декабря выпуск промышленной продукции упал на 3,6%.

Рецессия наблюдается в 18 из 24 обрабатывающих отраслей, на которые приходится около 80% выпуска, подсчитали эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Гражданские отрасли сокращаются весь год и по состоянию на сентябрь ушли в минус на 1,1%.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова связала спад с бюджетными ограничениями. По ее словам, снижение темпов роста в машиностроении, зависимом от оборонных заказов, может свидетельствовать о влиянии планов по ужесточению бюджетной политики.

Ранее в пятницу Банк России понизил прогноз роста экономики по итогам года до 0,5–1% с прежней оценки в 1–2%, следует из обновленного прогноза регулятора. В 2026 году ЦБ ожидает рост на уровне 0,5–1,5%, а в 2027–2028 годах — 1,5–2,5%. Ранее Минэкономразвития также пересмотрело ожидания, снизив прогноз роста ВВП в 2025 году до 1% вместо апрельских 2,5%, объяснив это постепенным охлаждением экономики.

Фото:EyePress News / Reuters

