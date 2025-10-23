EN
EN
Экономика

Сбер захотел обанкротить компании внука Церетели

2 минуты чтения 11:36 | Обновлено: 11:48

Бизнес внука скульптора Зураба Церетели оказался под угрозой банкротства. Сбербанк намерен подать в суд заявление о несостоятельности принадлежащих ему фармацевтических компаний «Гео Органикс» и «Гео-Мед», сообщает «Коммерсантъ».

Обе компании занимаются производством витаминов, биологически активных добавок и косметических средств под брендом Vibes, которые продаются в аптечной рознице. Согласно данным СПАРК, «Гео-Мед» владеет всеми долями «Гео Органикс». При этом контрольный пакет «Гео-Мед» (62,5%) принадлежит Зурабу Церетели-Махарадзе, внуку скульптора. А еще 10% принадлежит Алексею Полтавченко, сыну бывшего губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

Сообщения о намерении Сбербанка подать заявление о несостоятельности компаний опубликованы на портале «Федресурс», уточняет издание. Подробности претензий в материалах не приводятся.

Выручка «Гео Органикс» в 2024 году составила 392 миллионов рублей, увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом. При этом чистая прибыль компании снизилась на 12%, до 6,9 миллиона рублей. Вторая структура — «Гео-Мед» — за тот же период получила убыток в 49 миллионов рублей при выручке около 31 миллиона. Доли владельцев обеих компаний, как отмечает «Коммерсантъ», находятся в залоге у Сбербанка.

По словам юристов, после публикации уведомления о намерении на портале «Федресурс» банк обязан подать заявление в суд в течение 15 дней. После этого формально запускается процедура банкротства, которая может занять несколько лет. На этом этапе стороны еще могут попытаться урегулировать спор, пояснил управляющий партнер АБ «Акцепт» Андрей Крючков.

Когда инициатором дела о банкротстве выступает банк, шансы собственников сохранить бизнес невелики, отмечают юристы. При этом, по их мнению, Сбербанк вряд ли стремится получить контроль над активами. Для финансовых организаций такие предприятия непрофильны, и их доли чаще всего продаются на торгах.

Как пишет «Коммерсантъ», Сбер может быть не единственным проблемным кредитором компаний. В сентябре Тульская фармацевтическая фабрика подала иск к «Гео Органикс» на сумму более 40 миллионов рублей. А летом заявление о банкротстве «Гео-Мед» направляла московская ИФНС №36, однако производство по делу было прекращено.

