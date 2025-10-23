Трамп помиловал основателя крупнейшей криптобиржи

Президент США Дональд Трамп помиловал основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао, заявила изданию The Wall Street Journal пресс–секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. В прошлом году он провел четыре месяца в тюрьме по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций США.

Трамп «воспользовался своими конституционными полномочиями, помиловав господина Чжао, который подвергся судебному преследованию со стороны администрации Байдена в рамках войны с криптовалютой», сказала Левитт. «Война администрации Байдена с криптовалютой окончена», — добавила она.

Президент США подписал указ о помиловании Чжао 22 октября, сообщил изданию источник. По его словам, незадолго до этого Трамп сообщил советникам, что с пониманием относится к аргументам о том, что преследование бизнесмена было политическим.

Следствие утверждало, что Binance под руководством Чжао не принимала необходимых мер по борьбе с отмыванием денег и стала площадкой для финансирования торговли людьми, наркотрафика и терроризма.

Также власти США обвинили Чжао в нарушении эффективности санкций против Ирана. По версии обвинения, с января 2018 по май 2022 года биржа провела сделки между пользователями из США и Ирана на сумму 899 миллионов долларов.

Сторона обвинения требовала приговорить Чжао к трем годам лишения свободы. В мае прошлого года суд назначил ему четыре месяца тюрьмы и штраф в 50 миллионов долларов, при этом его криптобиржа была оштрафована на 4,3 миллиарда долларов. Предприниматель вышел на свободу в сентябре.

Благодаря помилованию должен прекратиться трехлетний надзор за Чжао, под которым он находился после освобождения, отмечает WSJ. Также снятие судимости упростит его переговоры с партнерами и откроет возможность для Binance вернуться в США.