СМИ: россиянке несколько раз вскрывали живот после родов из-за ошибок врачей

Жительнице Краснодарского края несколько раз вскрывали живот из-за ошибки врачей при проведении кесарева сечения — после родов ее рану зашили нерассасывающимися нитками, сообщается в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Пострадавшая, 37-летняя Елена, рассказала, что беременность прошла идеально — женщина не жаловалась на осложнения, водила машину и вела активный образ жизни. Для родов в начале октября 2024 года она выбрала Каневскую центральную районную больницу, здесь работал уже принимавший у нее роды врач.

«По-моему, живым закопали» Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали Криминал 17 минут чтения

Однако заведующая отделением отклонила просьбу женщины о приеме родов тем же специалистом и провела операцию самостоятельно. После операции Елена очнулась с сильнейшей болью — размер ее шва составлял около 30 сантиметров, что почти вдвое превышает норму, пишет телеграм-канал. На третий день у женщины началась аллергическая реакция на лекарства, переросшая в отек Квинке. Боль в животе не прошла и после снятия швов.

Через несколько недель у Елены обнаружили сгустки крови в матке, гематому на правой стороне шва и гной в районе свища — ей сделали чистку под наркозом, однако весной женщина обнаружила дырки на месте рубцов. Во время УЗИ под кожей женщины нашли нерассасывающиеся нитки. После этого ее отправили на срочную операцию.

Шальная императрица Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле? Экономика 35 минут чтения

Врачи рассказали ее мужу, что ниток было «огромное количество», а медперсонал вырезал лишь те, до которых сумел добраться. В июле Елене сделали новую операцию после появления дырки на теле и извлекли нить, но в сентябре ситуация повторилась. Через месяц у Елены началось кровотечение на улице и она снова попала на операционный стол. До этого женщину отговаривали от вмешательства врачи в краевой больнице, заявляя, что «все заживет само».

Всего после родов женщина перенесла четыре операции, недавно у нее также обнаружили серому в области рубца, которую нужно удалять хирургическим путем. Елена утверждает, что во время родов пострадал и ее ребенок, девочка столкнулась с задержкой развития из-за гипоксии. По ее словам, заявление на заведующую отделением в Следственном комитете не приняли, а жалоба главврачу привела лишь к дисциплинарной ответственности.