EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: россиянке несколько раз вскрывали живот после родов из-за ошибок врачей

2 минуты чтения 08:29 | Обновлено: 10:46

Жительнице Краснодарского края несколько раз вскрывали живот из-за ошибки врачей при проведении кесарева сечения — после родов ее рану зашили нерассасывающимися нитками, сообщается в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Пострадавшая, 37-летняя Елена, рассказала, что беременность прошла идеально — женщина не жаловалась на осложнения, водила машину и вела активный образ жизни. Для родов в начале октября 2024 года она выбрала Каневскую центральную районную больницу, здесь работал уже принимавший у нее роды врач.

«По-моему, живым закопали»
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
Криминал17 минут чтения

Однако заведующая отделением отклонила просьбу женщины о приеме родов тем же специалистом и провела операцию самостоятельно. После операции Елена очнулась с сильнейшей болью — размер ее шва составлял около 30 сантиметров, что почти вдвое превышает норму, пишет телеграм-канал. На третий день у женщины началась аллергическая реакция на лекарства, переросшая в отек Квинке. Боль в животе не прошла и после снятия швов.

Через несколько недель у Елены обнаружили сгустки крови в матке, гематому на правой стороне шва и гной в районе свища — ей сделали чистку под наркозом, однако весной женщина обнаружила дырки на месте рубцов. Во время УЗИ под кожей женщины нашли нерассасывающиеся нитки. После этого ее отправили на срочную операцию.

Шальная императрица
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Врачи рассказали ее мужу, что ниток было «огромное количество», а медперсонал вырезал лишь те, до которых сумел добраться. В июле Елене сделали новую операцию после появления дырки на теле и извлекли нить, но в сентябре ситуация повторилась. Через месяц у Елены началось кровотечение на улице и она снова попала на операционный стол. До этого женщину отговаривали от вмешательства врачи в краевой больнице, заявляя, что «все заживет само».

Всего после родов женщина перенесла четыре операции, недавно у нее также обнаружили серому в области рубца, которую нужно удалять хирургическим путем. Елена утверждает, что во время родов пострадал и ее ребенок, девочка столкнулась с задержкой развития из-за гипоксии. По ее словам, заявление на заведующую отделением в Следственном комитете не приняли, а жалоба главврачу привела лишь к дисциплинарной ответственности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01
Шальная императрица
Экономика
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке