EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

ФСБ задержала главу агентства-гаранта банковских вкладов россиян

2 минуты чтения 15:37 | Обновлено: 16:53

В Москве сотрудники силовых ведомств и ФСБ задержали руководителя Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По словам одного из собеседников издания, Мельников был задержан после того, как на него дал показания бывший замглавы АСВ Александр Попелюх, ранее арестованный по делу о мошенничестве.

Сообщается, что после задержания Мельникова доставили в следственный отдел ФСБ для дачи показаний.

«По-моему, живым закопали»
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
Криминал17 минут чтения

О том, что с главой АСВ проводятся следственные действия также сообщил «Интерфакс». «Мельникова утром в четверг доставили в СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий по делу о мошенничестве», — сообщил неназванный собеседник агентства в силовых структурах.

Мельников много лет работает в Агентстве по страхованию вкладов. С момента его создания в 2004 году и до 2016 года он занимал должность заместителя генерального директора, курируя вопросы страхования вкладов, а также деятельность АНО «Фонд защиты вкладчиков».

В конце 2016 года Мельников ненадолго перевелся на работу в аннексированный Крым, где занял пост министра экономического развития полуострова. На этой должности он проработал до конца 2017 года, после чего в 2018–2019 годах занимал должность вице-президента Ассоциации банков России.

Главная загадка успеха Wildberries
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

В июле 2019 года он вернулся в Агентство по страхованию вкладов, став первым заместителем генерального директора Юрия Исаева. В январе 2022 года Мельников возглавил АСВ.

В конце 2024 года Мельников рассказывал «Коммерсанту», что АСВ управляет процедурами ликвидации в 302 банках и выполняет функции временной администрации еще в одном банке. По его словам, общее число кредиторов этих банков составляет 525,7 тысячи человек, а сумма установленных требований достигает 3,17 триллиона рублей. Из них на долю самого агентства приходится 1,87 триллиона рублей.

Попелюх, который, как утверждается, дал показания на Мельникова, был задержан в октябре 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В апреле 2025 года была задержана второй заместитель Мельникова Ольга Долголева, которая курировала в АСВ юридические вопросы. ФСБ инкриминировала ей соучастие в мошенничестве.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01
Главная загадка успеха Wildberries
Экономика
Главная загадка успеха Wildberries
Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке