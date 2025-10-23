ФСБ задержала главу агентства-гаранта банковских вкладов россиян

В Москве сотрудники силовых ведомств и ФСБ задержали руководителя Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По словам одного из собеседников издания, Мельников был задержан после того, как на него дал показания бывший замглавы АСВ Александр Попелюх, ранее арестованный по делу о мошенничестве.

Сообщается, что после задержания Мельникова доставили в следственный отдел ФСБ для дачи показаний.

О том, что с главой АСВ проводятся следственные действия также сообщил «Интерфакс». «Мельникова утром в четверг доставили в СИЗО «Лефортово» для проведения следственных действий по делу о мошенничестве», — сообщил неназванный собеседник агентства в силовых структурах.

Мельников много лет работает в Агентстве по страхованию вкладов. С момента его создания в 2004 году и до 2016 года он занимал должность заместителя генерального директора, курируя вопросы страхования вкладов, а также деятельность АНО «Фонд защиты вкладчиков».

В конце 2016 года Мельников ненадолго перевелся на работу в аннексированный Крым, где занял пост министра экономического развития полуострова. На этой должности он проработал до конца 2017 года, после чего в 2018–2019 годах занимал должность вице-президента Ассоциации банков России.

В июле 2019 года он вернулся в Агентство по страхованию вкладов, став первым заместителем генерального директора Юрия Исаева. В январе 2022 года Мельников возглавил АСВ.

В конце 2024 года Мельников рассказывал «Коммерсанту», что АСВ управляет процедурами ликвидации в 302 банках и выполняет функции временной администрации еще в одном банке. По его словам, общее число кредиторов этих банков составляет 525,7 тысячи человек, а сумма установленных требований достигает 3,17 триллиона рублей. Из них на долю самого агентства приходится 1,87 триллиона рублей.

Попелюх, который, как утверждается, дал показания на Мельникова, был задержан в октябре 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В апреле 2025 года была задержана второй заместитель Мельникова Ольга Долголева, которая курировала в АСВ юридические вопросы. ФСБ инкриминировала ей соучастие в мошенничестве.