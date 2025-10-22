EN
EN
Общество

Пытавшаяся сбежать на свидание по веревке из простыней школьница сорвалась и попала в больницу

2 минуты чтения 12:35 | Обновлено: 13:15

Попытавшаяся сбежать из дома на свидание по связанным простыням 17-летняя школьница сорвалась с высоты второго этажа и получила серьезные травмы при падении, сообщают 78.ру, «Фонтанка» и телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 21 октября на проспекте Солидарности, девушка планировала побег из дома и собрала для этого свои вещи. Падение произошло из-за непрочности сделанного ей каната — он не выдержал веса школьницы.

Шальная императрица
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

При падении ученица 11 класса получила несколько переломов, прибывшие на место сотрудники скорой помощи отвезли ее в больницу. Сейчас школьница находится в реанимации. По данным СМИ, инцидент произошел из-за того, что родители девушки не разрешали ей встречаться с молодым человеком. Девушка решила спуститься по простыням после того, как он пришел к ее дому. Власти пока не комментировали этот инцидент.

Ранее ульяновское СМИ «Улпресса» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета рассказало о падении из окна четвертого этажа 39-летней женщины, которая попыталась выбраться из квартиры по связанным простыням и сорвалась.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
Мир16 минут чтения

После падения женщина погибла. Силовики рассказали, что, по предварительным данным, она пыталась выбраться из запертой квартиры. В СК посчитали, что случившийся 23 июля этого года инцидент произошел после того, как погибшая и ее сожитель вместе распивали спиртные напитки.

В какой-то момент мужчина ушел в магазин, оставив сожительницу одну в закрытой квартире. Тогда жительница Ульяновска решила самостоятельно покинуть помещение. Причина, по которой она решила спуститься по простыням и не дожидаться сожителя, следователям была неизвестна, отмечали журналисты.

