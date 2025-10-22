Составлен первый рейтинг антидепрессантов по побочным эффектам

Ученые из Королевского колледжа Лондона и Оксфордского университета составили первый рейтинг антидепрессантов, основываясь на их побочных эффектах. В исследовании, результаты которого опубликованы в медицинском журнале Lancet, использовались данные более чем 58 тысяч человек, которые принимали 30 разных видов антидепрессантов.

«Между [антидепрессантами] существуют большие различия, и это важно не только для отдельных пациентов, но и для большого числа людей, которые их принимают, поэтому даже незначительные изменения могут иметь большой эффект для всего населения», — заявил один из авторов исследования, профессор Оливер Хоус. По мнению ученых, разница в побочных эффектах может повлиять на здоровье пациентов и на их способность принимать лекарства.

Шальная императрица Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле? Экономика 35 минут чтения

Исследователи рассказали, что средняя продолжительность лечения антидепрессантами составила восемь недель. За это время ученые обнаружили в частности разницу в наборе и потере веса: при приеме агомелатина пациенты теряли в среднем по 2,4 килограмма, а при приеме мапротилина — набирали почти по два килограмма.

Также обнаружились различия в уровне холестерина: пароксетин, дулоксетин, десвенлафаксин и венлафаксин повышали его уровень, а ребоксетин и циталопрам напротив снижали. К снижению уровня глюкозы приводил прием в частности имипрамина, вилазодона и бупропиона, а к его повышению — дулоксетин, циталопрам и ребоксетин.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность» Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается? Мир 16 минут чтения

Кроме того, разные виды антидепрессантов по-разному влияли на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Так, флувоксамин понижал ее на более чем восемь ударов в минуту, а нортриптилин напротив повышал на почти 14 ударов в минуту. Антидепрессанты также влияли на систолическое и диастолическое артериальное давление, уровень ферментов АСТ и АЛТ, билирубина, натрия и другие показатели.

Исследователи подчеркнули, что эти различия при неправильно подобранных антидепрессантах могут повысить риск сердечного приступа и инсульта.