СМИ назвали президента Франции «главным занудой» Европы

2 минуты чтения 14:03 | Обновлено: 15:04

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который в течение многих лет считался главным идеологом европейского континента и генератором амбициозных идей для ЕС, больше не воспринимается в этой роли. Сегодня в Брюсселе его все чаще называют «главным занудой». Об этом со ссылкой на десять европейских дипломатов и чиновников пишет Politico.

По их словам, 47-летний центрист в последние месяцы стал вести себя «осторожнее». Он отказывается поддерживать инициативы, которые якобы могут вызвать негативную реакцию среди жителей Франции и «раздражительно» относится к предложениям, исходящим не от него.

Так, в последние недели французский президент активно выступает за ужесточение миграционного контроля, лоббирует новые правила, ограничивающие доступ детей к соцсетям, и теряет интерес к улучшению экологии на планете.

«Макрон, которого мы сейчас видим, поглощен внутренними проблемами. Он больше не тот европейский лидер, которого мы знали», — рассказал изданию один из дипломатов ЕС.

В пример Politico приводит вклад Макрона в политику ЕС за последнее десятилетие. Так, выступая в Сорбонне в 2017 году, он решительно высказался за более сильную, самостоятельную Европу, которая не зависела бы от внешних партнеров. Тогда, как отмечается, его призыв остался без внимания, однако сегодня Европейская комиссия и лидеры стран ЕС буквально цитируют макроновскую доктрину «стратегической автономии», когда строят планы на поставки в обход Китая или наращивание военного потенциала на фоне российской агрессии.

Сообщается, что Макрон заслуженно был назван «главным стратегом ЕС», а его идеи о реформах в Европе стали визитной карточкой первых лет его лидерства на мировой арене. Французский президент также был главным сторонником принятия новых членов в Европейский союз, чтобы усилить экономическое и геополитическое влияние блока. Поэтому его союзникам было трудно понять, почему Франция выступила против недавнего предложения председателя Европейского совета Антониу Кошты упростить процесс вступления в ЕС.

«Это противоречит прежним обязательствам Макрона. Это фундаментальная ошибка», — заявил один из влиятельных представителей фракции Renew в Европарламенте.

По словам одного из ближайших союзников Макрона, президент сегодня просто не располагает достаточным политическим капиталом, чтобы поддерживать собственные амбиции. Особенно те, что могут послужить поводом для критики со стороны евроскептиков и французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

