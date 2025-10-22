Ученые «отредактировали» гены осины ради аллергиков

Российские ученые открыли генетический способ избавить тополь и осину от цветения весной. По их словам, это поможет снизить количество пуха в городах и облегчить жизнь людям, страдающим от сезонной аллергии. Об этом пишет ТАСС.

Технологию редактирования ген деревьев ради изменения их биологических свойств разработали ученые Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института лесного хозяйства (СПбНИИЛХ). Сообщается, что метод был испытан на образцах осины.

«Тополь — это ближайший родственник осины, фактически просто другой вид тополя. Когда тополь цветет и в городе много пуха, создаются проблемы для аллергиков. Мы сейчас можем по нашей технологии сделать так, что тополь не будет образовывать соцветий, сделать это гарантированно и быстро», — рассказал младший научный сотрудник СПбНИИЛХ Дмитрий Каржаев.

Сообщается, что ученые взяли несколько культур ткани осины и подвергли их воздействию с помощью так называемой «генной пушки». Это позволило точечно изменить ген растения, который отвечает за развитие соцветий.

«Растение с таким отредактированным геном формировать цветки не может, по крайней мере полноценные, которые образуют пыльцу и способны к оплодотворению», — добавил Каржаев.

После того как экспериментальные сеянцы осины подросли, ученые провели анализ ДНК, позволяющий точно определить, насколько успешно прошло редактирование. Из примерно 800 обработанных образцов ученым удалось выявить 11 растений с нужными изменениями.

Сообщается, что все эти 11 сеянцев были клонированы, и теперь у института есть целая коллекция живых деревьев, генетически неспособных к цветению. По словам ученых, их уже можно высаживать в открытый грунт.

Каржаев отметил, что технология редактирования генов позволяет не только избавить деревья от соцветий, но и изменить другие важные характеристики. Например, повысить устойчивость к грибковым заболеваниям и насекомым, ускорить рост или снизить содержание лигнина, что делает древесину более пригодной для промышленной переработки.