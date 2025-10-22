EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые «отредактировали» гены осины ради аллергиков

2 минуты чтения 20:02

Российские ученые открыли генетический способ избавить тополь и осину от цветения весной. По их словам, это поможет снизить количество пуха в городах и облегчить жизнь людям, страдающим от сезонной аллергии. Об этом пишет ТАСС.

Технологию редактирования ген деревьев ради изменения их биологических свойств разработали ученые Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института лесного хозяйства (СПбНИИЛХ). Сообщается, что метод был испытан на образцах осины.

«Тополь — это ближайший родственник осины, фактически просто другой вид тополя. Когда тополь цветет и в городе много пуха, создаются проблемы для аллергиков. Мы сейчас можем по нашей технологии сделать так, что тополь не будет образовывать соцветий, сделать это гарантированно и быстро», — рассказал младший научный сотрудник СПбНИИЛХ Дмитрий Каржаев.

Шальная императрица
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Сообщается, что ученые взяли несколько культур ткани осины и подвергли их воздействию с помощью так называемой «генной пушки». Это позволило точечно изменить ген растения, который отвечает за развитие соцветий.

«Растение с таким отредактированным геном формировать цветки не может, по крайней мере полноценные, которые образуют пыльцу и способны к оплодотворению», — добавил Каржаев.

После того как экспериментальные сеянцы осины подросли, ученые провели анализ ДНК, позволяющий точно определить, насколько успешно прошло редактирование. Из примерно 800 обработанных образцов ученым удалось выявить 11 растений с нужными изменениями.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
Мир16 минут чтения

Сообщается, что все эти 11 сеянцев были клонированы, и теперь у института есть целая коллекция живых деревьев, генетически неспособных к цветению. По словам ученых, их уже можно высаживать в открытый грунт.

Каржаев отметил, что технология редактирования генов позволяет не только избавить деревья от соцветий, но и изменить другие важные характеристики. Например, повысить устойчивость к грибковым заболеваниям и насекомым, ускорить рост или снизить содержание лигнина, что делает древесину более пригодной для промышленной переработки.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Шальная императрица
Экономика
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
00:01
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен