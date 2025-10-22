EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россия раздаст «дружественным» странам почти 2 триллиона рублей

2 минуты чтения 11:19 | Обновлено: 11:46

В ближайшие три года Россия намерена выделить 1,8 триллиона рублей на кредиты для «дружественных» стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект бюджета, отмечая, что эта сумма оказалась на 14% выше, чем планировалось ранее.

По данным издания, в следующем году Россия хочет предоставить кредиты на сумму 599 миллиардов рублей, в 2027 году — 575 миллиардов, в 2028 году — 601 миллиард. Эти расчеты основаны на прогнозе Министерства экономики, которое надеется на курс доллара выше ста рублей.

Шальная императрица
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

«Известия» пишут, что такие кредиты нужны России, чтобы довести до конца уже начатые зарубежные проекты и выполнить обязательства по отношению к другим странам. Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Владимир Еремкин заявил, что ключевой целью выдачи кредитов является поддержка экспорта российских товаров. По его словам, деньги от кредитов тратят на закупку российского оборудования, что способствует закреплению российских компаний за границей и обеспечивает рабочие места внутри страны.

Среди стран, которые получат российские кредиты, — Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан, некоторые азиатские страны, например, Вьетнам и Индия, африканские и ближневосточные государства, а также страны Латинской Америки. Так, выделенные средства пойдут на строительство АЭС в Египте, сооружение железной дороги в Иране, закупку российской военной техники во Вьетнаме и другие нужды. При этом в пресс-службе Минфина заявили, что данные о международных займах закрыты.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
Мир16 минут чтения

«Известия» со ссылкой на Всемирный банк утверждают, что к концу 2022 года иностранные государства задолжали России почти 30 миллиардов долларов. Среди самых больших должников оказались Беларусь, Бангладеш и Индия. В то же время, отмечает издание, в проекте бюджета заложены более низкие доходы от погашения кредитов, нежели сумма новых займов. Так, за три года Россия намерена получить чуть более 700 миллиардов рублей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Шальная императрица
Экономика
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
00:01
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен