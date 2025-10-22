Россия раздаст «дружественным» странам почти 2 триллиона рублей

В ближайшие три года Россия намерена выделить 1,8 триллиона рублей на кредиты для «дружественных» стран. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект бюджета, отмечая, что эта сумма оказалась на 14% выше, чем планировалось ранее.

По данным издания, в следующем году Россия хочет предоставить кредиты на сумму 599 миллиардов рублей, в 2027 году — 575 миллиардов, в 2028 году — 601 миллиард. Эти расчеты основаны на прогнозе Министерства экономики, которое надеется на курс доллара выше ста рублей.

«Известия» пишут, что такие кредиты нужны России, чтобы довести до конца уже начатые зарубежные проекты и выполнить обязательства по отношению к другим странам. Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Владимир Еремкин заявил, что ключевой целью выдачи кредитов является поддержка экспорта российских товаров. По его словам, деньги от кредитов тратят на закупку российского оборудования, что способствует закреплению российских компаний за границей и обеспечивает рабочие места внутри страны.

Среди стран, которые получат российские кредиты, — Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан, некоторые азиатские страны, например, Вьетнам и Индия, африканские и ближневосточные государства, а также страны Латинской Америки. Так, выделенные средства пойдут на строительство АЭС в Египте, сооружение железной дороги в Иране, закупку российской военной техники во Вьетнаме и другие нужды. При этом в пресс-службе Минфина заявили, что данные о международных займах закрыты.

«Известия» со ссылкой на Всемирный банк утверждают, что к концу 2022 года иностранные государства задолжали России почти 30 миллиардов долларов. Среди самых больших должников оказались Беларусь, Бангладеш и Индия. В то же время, отмечает издание, в проекте бюджета заложены более низкие доходы от погашения кредитов, нежели сумма новых займов. Так, за три года Россия намерена получить чуть более 700 миллиардов рублей.