Европе посоветовали наладить свои каналы связи с Кремлем

Директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев написал в колонке для Financial Times, что Европе необходимо наладить каналы связи с российскими силовыми структурами и Кремлем, которых сейчас у нее нет.

С начала полномасштабной войны в Украине произошло несколько «критических моментов», когда Россия и НАТО были близки к прямому конфликту, отмечает Габуев. При этом он подчеркивает, что каждый раз альянс задействовал конфиденциальные каналы связи между специалистами по национальной безопасности США и их российскими коллегами.

Теперь же у Европы нет таких каналов, за исключением американского президента Дональда Трампа и его окружения, считает Габуев. По его мнению, Европа — единственная сторона, которая имеет право участвовать в мирных переговорах, но не может коммуницировать с Россией. Так, каналом связи между Киевом и Москвой эксперт называет посредников на Ближнем Востоке и переговоры в Стамбуле, которые «пока заморожены, но стороны поддерживают связь».

«Создание системы каналов управления кризисами должно стать для Европы очевидной задачей в условиях, когда риск прямой конфронтации с Россией, в том числе из-за просчета или случайности, растет, а команда Трампа часто продолжает держать европейцев в неведении относительно взаимодействия с Кремлем», — пишет Габуев.

Он добавил, что теперь правительство США хочет отказаться от своей роли «взрослой» стороны в вопросах сдерживания российской угрозы, которая все больше обостряется. В качестве примера такой угрозы Габуев привел недавнюю атаку российских беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство стран НАТО.

Эксперт отметил, что целью этой атаки была негативная реакция жителей Европы относительно Украины, однако пока действия России привели к обратному эффекту: европейские страны стали серьезнее относиться к проблеме беспилотников, а некоторые из них сделали ставки на сотрудничество в этом вопросе с Киевом. В то же время Габуев подчеркнул, что Владимир Путин, увидев, что его стратегия не работает, может пойти на более опасные меры.

Кроме того, Габуев считает, что после завершения войны в Украине Россия может продолжить атаковать Европу гибридными методами, считая ее своим врагом. В то же время эксперт добавил, что коммуникация с Россией вызывает разногласия среди лидеров европейских стран. Габуев пишет, что им не хватает опыта взаимодействия с Москвой, а также что они не считают Кремль заслуживающим доверия.

Эксперт отмечает, что перед налаживанием связей с Москвой Европе нужно четко сформулировать принципы взаимодействия с Россией, в том числе те, которые будут учитывать риски этой коммуникации.