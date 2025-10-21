СМИ: ЕС назвал сроки экономического выживания Украины

Украине хватит финансовых резервов лишь до конца марта 2026 года. После этого стране грозит серьезный дефицит бюджета, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные источники.

По данным издания, именно угроза финансового коллапса побудила Еврокомиссию рассмотреть идею так называемого «репарационного кредита», или выпуска облигаций с нулевым купоном на сумму около 140 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов. Эти средства должны позволить Киеву «оставаться на плаву» в ближайшие годы. О том, что Евросоюз намерен добиваться использования замороженных российских активов в пользу Украины, говорится и в последнем публичном заявлении европейских лидеров.

По информации Politico, без дополнительной поддержки Украина может столкнуться с дефицитом бюджета в размере 60 миллиардов долларов в течение следующих двух лет. Похожие оценки озвучивали и в Киеве. Бывший премьер-министр Украины, а ныне министр обороны страны Денис Шмыгаль в сентябре заявлял, что при сохранении текущей интенсивности боевых действий стране потребуется не менее 120 миллиардов долларов на военные нужды в 2026 году. Глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев тогда уточнял, что западной помощи может не хватить, а дефицит составит порядка 10 миллиардов.

Ранее Financial Times писала, что Евросоюз ищет способы покрыть дефицит украинского бюджета в том числе за счет использования доходов от замороженных российских активов. Основная часть этих средств — около 170 миллиардов долларов — находится в депозитарии Euroclear в Брюсселе.

Идея «репарационного кредита» обсуждается в ЕС с сентября, но для ее реализации необходимо одобрение всех стран-участниц. По данным Bloomberg, решение планируют принять уже 23 октября на саммите лидеров Евросоюза.

Москва считает любые попытки задействовать замороженные активы незаконными, называет их «воровством» и обещает серьезные последствия тем, кто пойдет на этот шаг. В Кремле также заявили, что Россия готова оспаривать подобные решения в международных судах.