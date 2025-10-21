Россиян предупредили о росте стоимости авиабилетов

Российские авиакомпании столкнулись с ростом расходов на обслуживание в аэропортах после их модернизации. Такая ситуация может привести к увеличению стоимости авиабилетов, предупредил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

«Было принято решение о дополнительном инфраструктурном сборе как источнике поддержания [аэродромов в России]. Но со своей стороны хотел бы отметить, что нужно очень внимательно относиться к количеству таких инфраструктурных проектов в нынешних условиях. То, с чем мы сейчас сталкиваемся: ввод каждого нового аэропорта приводит к кратному увеличению расходов перевозчиков», — заявил Александровский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, доля аэропортовых расходов в стоимости билета по отдельным направлениям доходит до 30%, что стало «очень значимой» статьей затрат.

«Невозможно все это переложить на пассажиров в конечном итоге. А у нас нет других источников, кроме того, что мы получаем от пассажиров. Поэтому все это может привести к увеличению стоимости перевозки, и в определенных моментах это может быть очень существенно», — заявил Александровский.

Он подчеркнул, что несмотря на рост расходов «опережающими темпами», за первое полугодие 2025 года средний тариф «Аэрофлота» вырос на 6%.

Согласно проекту федерального бюджета на новую трехлетку, в России планируется модернизация 129 аэродромов. На 76 объектах ожидаются работы по реконструкции и новому строительству, при этом 28 из них будут обновлять в рамках концессионных соглашений с инвесторами. По данным Минтранспорта, вклад госбюджета составит от 20% до 90% стоимости проектов в зависимости от пассажиропотока аэропортов.

В ведомстве также сообщили, что модернизация аэродромов будет профинансирована за счет повышения стоимости авиабилетов. Тарифная нагрузка на одного пассажира, как отмечается, в среднем составит 150 рублей.