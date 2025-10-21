EN
Экономика

СМИ: попытки России обойти санкции провалились

2 минуты чтения 11:21 | Обновлено: 12:02
Попытки России компенсировать потери от санкций путем перенаправления поставок через «страны-прокладки» не смогли предотвратить спад импорта и производства. Об этом, как обратило внимание издание The Bell, говорится в исследовании группы экономистов из Антверпенского университета, Университета Помпеу Фабра, Массачусетского технологического института и Лозаннского университета.

В своей работе исследователи детально проанализировали доступные данные о торговле, налогах и государственных закупках за период с 2017 по 2024 год, а также введенных в этот период в отношении России санкциях Евросоюзом и восемью странами — Австралией, Канадой, Японией, Южной Кореей, Швейцарией, Тайванем, Великобританией и США.

Согласно подсчетам исследователей, в результате введения санкций западными странами под различные ограничения попало 36% российского импорта, что авторы работы назвали одним из крупнейших торговых шоков в истории. В первую очередь, санкции затронули поставки технологически сложных товаров, таких как потребительская электроника, дроны, транспортные средства и микрочипы.

В результате после начала войны импорт попавших под ограничения товаров в Россию упал на 62%, а к концу 2023 года снижение составило уже 80%. Тем не менее полностью поток подсанкционных товаров в Россию не прекратился. По мнению исследователей, это стало следствием несовершенства самих введенных ограничений, а также наличия исключений.

После введения западных санкций заметно увеличился импорт из так называемых «дружественных» России стран. По данным авторов работы, в основном этот рост был обусловлен использованием этих стран в качестве «прокладок» для ввоза в Россию подсанкционных товаров. В итоге с учетом усилий России по обходу санкций суммарное сокращение поставок в страну попавшей под ограничения продукции составило 27%.

В сложившейся ситуации существенные потери понесли компании-импортеры товаров, которые оказались под санкциями. Их выручка по сравнению с компаниями, которые ввозят в Россию товары не затронутые ограничениями, упала в среднем на 14%. По словам исследователей, этот эффект сохранялся как в течение 2022 года, так и в 2023 году. Авторы подчеркивают, что это свидетельствует о том, что все стратегии адаптации к санкциям не смогли полностью компенсировать потери от них.

Больше других, как говорится в отчете, от санкций пострадали российские компании, работающие в секторе науки и технологий: их выручка сократилась на 20%, а затраты на материалы — на 30%, что говорит о трудностях с импортом критически важных ресурсов. В свою очередь, компании, связанные с оборонным сектором, потеряли около 15% продаж.

Кроме того, как утверждают авторы работы, антироссийские санкции привели к сокращению входящих железнодорожных отгрузок на 16%, что привело к падению общих объемов таких отгрузок в стране на 10%.

Резюмируя результаты своего анализа, авторы работы заявили, что смогли опровергнуть «представление о том, что санкции в отношении России были в значительной степени символическими или легко обходимыми». Исследователи подчеркнули, что проведенный анализ напротив показал, что западные ограничения вызвали существенные нарушения в цепочках поставок и производстве на уровне компаний, включая стратегические сектора, «тем самым ограничивая экономические и технологические возможности российской экономики».

Фото:Reuters

