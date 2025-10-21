EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Европа и Украина готовят план по прекращению войны

2 минуты чтения 21:48

Европейские страны совместно с Украиной разрабатывают план по прекращению войны с Россией, который состоит из 12 пунктов. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По их словам, контролировать исполнение плана будет международный Совет мира под председательством президента США Дональда Трампа.

Согласно плану, после того, как Россия согласится на инициативу Украины по прекращению огня, стороны прекратят наступления. Вслед за этим предполагается возврат украинских детей на родину и обмен пленными. Также план предусматривает для Украины гарантии безопасности, средства на восстановление после войны и путь к ускоренному вступлению в Европейский союз.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

Что касается России, то в документе говорится и о постепенных снятиях санкций. Условием для возвращения стране почти 300 миллиардов долларов замороженных резервов Центрального банка авторы плана назвали послевоенное восстановление Украины. В случае нарушения условий плана в виде очередного нападения на Украину, санкции автоматически возобновятся, рассказали собеседники агентства.

Отмечается, что помимо прочего план предусматривает закрепление текущих линий фронта, тем самым препятствуя требованиям Владимира Путина об уступках со стороны Киева. Агентство напомнило, что Россия до сих пор отказывается прекращать боевые действия вдоль текущих линий фронта, несмотря на огромные потери, понесенные за годы войны.

Моя мама ушла из дома и пропала
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
Общество7 минут чтения

По словам источников, во время последнего телефонного разговора с Трампом, Путин вновь поднял вопрос о требовании России получить контроль над всем восточным Донбассом. Агентство подчеркнуло, что российским войскам так и не удалось полностью захватить эту территорию, включающую Донецкую и Луганскую области. Отмечается, что им потребуются еще годы, чтобы достичь этой цели, если это вообще возможно.

Собеседники агентства подчеркнули, что детали плана все еще уточняются и могут быть изменены. Сообщается, что на этой неделе европейские чиновники отправятся в США для обсуждения плана с американской стороной.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Шальная императрица
Экономика
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен