СМИ: Европа и Украина готовят план по прекращению войны

Европейские страны совместно с Украиной разрабатывают план по прекращению войны с Россией, который состоит из 12 пунктов. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По их словам, контролировать исполнение плана будет международный Совет мира под председательством президента США Дональда Трампа.

Согласно плану, после того, как Россия согласится на инициативу Украины по прекращению огня, стороны прекратят наступления. Вслед за этим предполагается возврат украинских детей на родину и обмен пленными. Также план предусматривает для Украины гарантии безопасности, средства на восстановление после войны и путь к ускоренному вступлению в Европейский союз.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось» Криминал 5 минут чтения

Что касается России, то в документе говорится и о постепенных снятиях санкций. Условием для возвращения стране почти 300 миллиардов долларов замороженных резервов Центрального банка авторы плана назвали послевоенное восстановление Украины. В случае нарушения условий плана в виде очередного нападения на Украину, санкции автоматически возобновятся, рассказали собеседники агентства.

Отмечается, что помимо прочего план предусматривает закрепление текущих линий фронта, тем самым препятствуя требованиям Владимира Путина об уступках со стороны Киева. Агентство напомнило, что Россия до сих пор отказывается прекращать боевые действия вдоль текущих линий фронта, несмотря на огромные потери, понесенные за годы войны.

Моя мама ушла из дома и пропала У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли Общество 7 минут чтения

По словам источников, во время последнего телефонного разговора с Трампом, Путин вновь поднял вопрос о требовании России получить контроль над всем восточным Донбассом. Агентство подчеркнуло, что российским войскам так и не удалось полностью захватить эту территорию, включающую Донецкую и Луганскую области. Отмечается, что им потребуются еще годы, чтобы достичь этой цели, если это вообще возможно.

Собеседники агентства подчеркнули, что детали плана все еще уточняются и могут быть изменены. Сообщается, что на этой неделе европейские чиновники отправятся в США для обсуждения плана с американской стороной.