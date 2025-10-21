Налоговая начала проверять иностранные счета россиян в дружественной стране

Федеральная налоговая служба начала массовые проверки владельцев счетов в банках Объединенных Арабских Эмиратов, выяснил РБК. Юристы сообщили изданию, что их клиенты получают от ФНС сотни писем об иностранных банковских счетах. При этом запросы приходят как налоговым резидентам России, так и нерезидентам.
«Эпоха невидимых для ФНС России активов в ОАЭ закончилась. Теперь важно привести в порядок налоговую отчетность, пересмотреть структуры владения активами и быть готовым документально подтвердить как происхождение средств, так и налоговое резидентство», — заявил генеральный директор национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.
ФНС пытается выяснить информацию о банковских, брокерских счетах и счетах компаний, где россияне выступают бенефициарами, пишет РБК. Зачастую письма касаются уведомлений об иностранных счетах и контролируемых компаниях.
Чаще всего ФНС требует объяснить происхождение средств на счетах в ОАЭ, подтвердить налоговое резидентство и предоставить документы о деятельности компаний. Большинство проверок касаются 2022-2024 годов, так как налоговая проверка может быть назначена в течение трех лет, не считая текущего года.
По данным издания, Россия в автоматическом режиме получает информацию о счетах россиян от Минфина ОАЭ за налоговые периоды с 2019 года. Эксперты предполагают, что число проверок увеличится, потому что в 2026 году вступит в силу соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и ОАЭ.
Также ФНС усилила контроль за доходами россиян, полученными в странах, которые власти считают «недружественными». Эксперты в сентябре сообщили Forbes, что ФНС начала интересоваться доходами 2022-2024 годов в Швейцарии и странах Европейского союза.