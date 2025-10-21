EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Российские власти анонсировали легализацию криптовалюты

2 минуты чтения 18:22 | Обновлено: 19:07

Министерство финансов России и Центробанк договорились о легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле. Об этом, как предает РИА «Новости», заявил глава Минфина Антон Силуанов по итогам стратегической сессии «Повышение эффективности экономики и обеспечение равных условий ведения бизнеса».

«Мы считаем, что это направление должно быть легализовано, должно получить законодательное регулирование этой сферы деятельности. И тем самым мы вместе с Росфинмониторингом, со службами контроля сможем обеспечить и навести порядок в этом секторе», — подчеркнул министр.

По его словам, благодаря расчетам с использованием криптовалюты возможны как оплата, так и вывод валюты из страны. Поэтому, как отметил Силуанов, вместе с легализацией этого рынка в стране необходимо усиление контрольных функций со стороны регулятора.

Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки
Политика6 минут чтения

В начале октября Financial Times опубликовала расследование, в котором сообщалось, что связанная с Кремлем криптоплатформа нашла способ обходить санкции. Речь идет о токене A7A5, привязанном к рублю и находящемся в основе российской системы криптовалютных трансграничных платежей.

По данным газеты, 80% существующих стейблкоинов A7A5 находились на двух связанных с биржей Grinex криптокошельках. Все они были уничтожены на следующий день после введения Соединенными штатами санкций против биржи. Журналисты-расследователи выяснили, что вскоре токены воссоздали в новом кошельке, при этом активы были перемещены, а их история была очищена.

Газета отмечала, что такой подход позволил разорвать цепочку между старыми и новыми аккаунтами, что значительно усложнило отслеживание происхождения токенов и их связи с подсанкционными адресами. Сообщалось, что на момент уничтожения на двух кошельках находились активы на сумму 405 миллионов долларов. Уже через новый кошелек впоследствии прошло уже около 6 миллиардов долларов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01 17 октября