Российские власти анонсировали легализацию криптовалюты

Министерство финансов России и Центробанк договорились о легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле. Об этом, как предает РИА «Новости», заявил глава Минфина Антон Силуанов по итогам стратегической сессии «Повышение эффективности экономики и обеспечение равных условий ведения бизнеса».

«Мы считаем, что это направление должно быть легализовано, должно получить законодательное регулирование этой сферы деятельности. И тем самым мы вместе с Росфинмониторингом, со службами контроля сможем обеспечить и навести порядок в этом секторе», — подчеркнул министр.

По его словам, благодаря расчетам с использованием криптовалюты возможны как оплата, так и вывод валюты из страны. Поэтому, как отметил Силуанов, вместе с легализацией этого рынка в стране необходимо усиление контрольных функций со стороны регулятора.

В начале октября Financial Times опубликовала расследование, в котором сообщалось, что связанная с Кремлем криптоплатформа нашла способ обходить санкции. Речь идет о токене A7A5, привязанном к рублю и находящемся в основе российской системы криптовалютных трансграничных платежей.

По данным газеты, 80% существующих стейблкоинов A7A5 находились на двух связанных с биржей Grinex криптокошельках. Все они были уничтожены на следующий день после введения Соединенными штатами санкций против биржи. Журналисты-расследователи выяснили, что вскоре токены воссоздали в новом кошельке, при этом активы были перемещены, а их история была очищена.

Газета отмечала, что такой подход позволил разорвать цепочку между старыми и новыми аккаунтами, что значительно усложнило отслеживание происхождения токенов и их связи с подсанкционными адресами. Сообщалось, что на момент уничтожения на двух кошельках находились активы на сумму 405 миллионов долларов. Уже через новый кошелек впоследствии прошло уже около 6 миллиардов долларов.