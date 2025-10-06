EN
Экономика

СМИ: связанная с Кремлем криптоплатформа нашла способ обходить санкции

2 минуты чтения 10:40 | Обновлено: 10:41

Находящаяся в основе новой российской системы криптовалютных трансграничных платежей платформа A7 сумела воссоздать активы, ранее попавшие под санкции США, пишет Financial Times со ссылкой на данные собственного расследования.

Журналисты утверждают, что примерно 80% всех существующих стейблкоинов A7A5 находились на двух связанных с биржей Grinex криптокошельках — они были оперативно уничтожены на следующий день после введения американских санкций против биржи. Вскоре их воссоздали в другом кошельке, переместив активы и одновременно создав для них «чистую историю».

Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
Общество16 минут чтения

Этот метод разрывает связи между старыми и новыми аккаунтами, что затрудняет установление цепочки между попавшими под санкции и вновь выпущенными токенами, отмечает Financial Times. На момент уничтожения на двух кошельках находились активы стоимостью в 405 миллионов долларов, всего же через новый кошелек успело пройти около 6 миллиардов долларов.

В материале отмечается, что активность в новом кошельке совпадает с той, которая наблюдалась в попавших под санкции. Используются те же 11 контрагентов, переводы совершаются в рабочее время по Москве с пиком активности в период с 10 до 12 часов дня. Чат-бот A7A5 отправляет своим пользователям информацию о возможности внести наличные деньги во «внебиржевом отделении Grinex». Его московский адрес совпадает с адресом Garantex, биржи, которая оказалась в санкционных листах США еще в 2022 году.

A7A5 обеспечен рублевыми депозитами в российском «Промсвязьбанке», связанном с оборонным сектором России и находящимся под санкциями США, ЕС, Великобритании и других стран мира. Токен был размещен на криптобирже Grinex, зарегистрированной в Кыргызстане. Изначально токен создавался командой A7, связанной с беглым молдавским олигархом Иланом Шором. Он заявлял, что создает через компанию «крупную, дифференцированную и достаточно неуязвимую» платежную систему

Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Беглый молдавский олигарх помог вывести из России миллиарды долларов
Он связан с Кремлем и работает с главным банком российской оборонки
Политика6 минут чтения

Grinex считается преемником Garantex, несмотря на опровержения этой информации от руководства биржи, отмечают журналисты. Они считают, что использование схемы с применением разрыва связей между кошельками свидетельствует о том, что операторы A7A5 учли опыт заморозки средств Garantex по требованию властей США.

