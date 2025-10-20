EN
Украина может лишить защиты русский язык в стране

2 минуты чтения 21:44

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий лишение защиты русского и молдавского языков в стране. Об этом со ссылкой на документ сообщает «Новини.Live».

Законопроектом предлагается внести изменения в перечень языков, на которые распространяется действие Европейской хартии региональных или миноритарных языков. Так, в случае принятия законопроекта, положения Хартии в Украине будут применяться лишь к следующим языкам: беларусскому, болгарскому, гагаузскому, крымскотатарскому, новогреческому, немецкому, польскому, румынскому, словацкому, венгерскому, чешскому и ивриту.

Согласно информации в сопроводительных документах, анализ аутентичных текстов Хартии показал, что термин regional or minority languages некорректно переведен на украинский язык, поскольку перевод был сделан с русского, а не английского. 

«В базовом термине аутентичных текстов слово «minority» не имеет значения «национальные меньшинства». Этот термин указывает на «численное меньшинство», он употреблен для обозначения меньшего числа людей, говорящих на том или ином языке, а не на определение этнической единицы. То есть речь идет не о правах определенного национального меньшинства, а о языке, носителем которого является та или иная группа населения», — говорится в сопроводительных документах. 

Авторы законопроекта также подчеркнули, что русский язык в Украине остается самым употребляемым языком национальных меньшинств и может вытеснить украинский из публичной сферы.

«Объем реального использования русского языка в Украине по многим показателям равен или выше объемов использования государственного языка, что может привести к вытеснению украинского языка на функциональную периферию», — сообщается в законопроекте.

Что касается молдавского языка, то, по словам авторов, в декабре 2023 года в Молдове вступил в силу закон о признании румынского языка государственным. Таким образом, в молдавском законодательстве термины «молдавский язык», «государственный язык» и «официальный язык» изменены на термин «румынский язык».

Ранее бывший вице-спикер Верховной Рады и экс-кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года Руслан Кошулинский заявил, что русскоязычных украинцев нужно преследовать по уголовным статьям, чтобы они забыли русский язык. По мнению Кошулинского, русскоязычные украинцы «не уважают» Украину и «поддерживают дискурс врага».

