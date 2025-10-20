EN
Экономика

СМИ: Путин получит право тотального контроля над иностранной валютой в стране

19:26 | Обновлено: 19:27

Минфин подготовил поправки к закону «О валютном регулировании и валютном контроле», которые позволят Владимиру Путину вводить валютные ограничения в одностороннем порядке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Путин сможет вводить прямые запреты на валютные операции, ограничивать их объемы, сроки и валюту платежа, устанавливать требования о получении специальных разрешений и лицензий, а также об обязательной продаже иностранной валюты. Кроме того, он получит право ограничивать открытие и ведение валютных счетов в России. Его указы при этом будут приравниваться к актам валютного законодательства и станут обязательными для исполнения.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика

Указы российского политика смогут определять, какие ведомства и банки будут следить за соблюдением новых правил. Органы валютного контроля получат право фиксировать нарушения и наказывать тех, кто их допустит.

Действующее законодательство не предусматривает ответственности за несоблюдение валютных ограничений, установленных Путиным. Новые поправки, как ожидается, должны устранить этот пробел.

После вторжения в Украину и введения западных санкций российские власти уже несколько раз вводили временные меры валютного контроля. В частности, был установлен норматив для бизнеса по обязательной продаже валютной выручки и ограничен вывоз наличной валюты из страны.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал

Центробанк также запретил компаниям выдавать наличные в долларах, евро, фунтах и иенах. Гражданам разрешено снять со счета не более 10 тысяч долларов, и только при условии, что счет был открыт до 9 марта 2022 года. Этот запрет неоднократно продлевали. В последний раз — до марта 2026 года.

В августе 2025 года, на фоне укрепления рубля, норматив по продаже валютной выручки для бизнеса был отменен, однако власти неоднократно заявляли о возможности его возврата при необходимости.

