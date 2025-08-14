Власти отменили сдерживающее курс рубля от падения условие

Российское правительство отменило требование к экспортерам переводить на банковские счета не менее 40% иностранной валюты и продавать не менее 90% валютной выручки. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Принятие такого решения объяснили «укреплением и стабилизацией курса национальной валюты, а также отсутствием проблем с валютной ликвидностью».

В пресс-релизе отмечается, что требование продавать валютную выручку Владимир Путин ввел в октябре 2023 года. Тогда эту меру объяснили «обеспечением стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка». Постановление касалось компаний, которые работают в энергетической сфере, металлургии, химической и лесной промышленности и в области зернового хозяйства.

При этом, как отмечает РБК, за первые шесть месяцев этого года российские экспортеры перевыполнили план по продаже валютной выручки. В то же время в июле «Ведомости» писали, что компании попали под так называемые «ножницы Кудрина» — это эффект, когда между продажей валюты и необходимостью платить налоги проходит некоторое время, за которое курс рубля успевает измениться. В связи с этим этого экспортерам приходится продавать больше валюты из-за укрепления курса и падения цен на нефть.

Ранее российские власти назвали главными рисками для экономики страны курс доллара ниже 75 рублей и выше 110 рублей. В число рисков также вошли уровень ключевой ставки выше 16%, падение цен на энергоносители, металлы и пшеницу, уменьшение объемов экспорта в Индию и Китай, а также ужесточение санкций и демографический кризис.