Ученые назвали критический возраст отказа от курения

Через десять лет после отказа от курения риск деменции у бывших курильщиков становится таким же, как у тех, кто никогда не курил. Таковы результаты свежего исследования Университетского колледжа Лондона, сообщает The Guardian.

Ученые проанализировали данные около десяти тысяч человек из Англии, США и десяти европейских стран в возрасте от 40 лет и старше. Они сравнивали когнитивные показатели участников, которые бросили курить, и тех, кто продолжал.

30 лет лжи Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях Криминал 12 минут чтения

Выяснилось, что отказ от курения в среднем возрасте вдвое сокращает скорость снижения вербальной беглости (т.е. способности быстро подбирать слова по заданной тематике) и замедляет потерю памяти на 20%. По словам руководителя исследования Микаэлы Блумберг, такой эффект заметен даже у тех, кто бросает курить после 50 лет.

Курение остается одним из 14 факторов риска деменции, выявленных комиссией экспертов авторитетного медицинского журнала The Lancet. В этот перечень входят депрессия, чрезмерное употребление алкоголя, потеря слуха, высокий уровень холестерина, а также низкий уровень физической активности и социальная изоляция. Ученые отмечают, что устранение этих факторов может значительно снизить вероятность развития деменции с возрастом.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры Общество 9 минут чтения

Ранее российский Минздрав оценил результаты борьбы с курением в стране. По данным ведомства, распространенность курения постепенно снижается, однако табак по-прежнему употребляет примерно каждый пятый россиянин старше 15 лет. Чаще всего курят жители Еврейской автономной и Амурской областей, реже — республик Северного Кавказа. Согласно данным Росстата, с 2019 года доля курящих снизилась с 23% до менее чем 19%.

Однако, как отмечают зарубежные СМИ, мода на вредную привычку постепенно возвращается. Сигареты все чаще интегрируются в образы киногероев и становятся частью повседневного стиля знаменитостей.