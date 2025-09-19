EN
Общество

СМИ: мода на курение вернулась «с новой силой»

2 минуты чтения 14:15

Журналистка Лиз Хоггард написала колонку для The Telegraph, в которой рассказала, что мода на курение вернулась «с новой силой», причем как в кинематографе, так и в реальной жизни среди знаменитостей и обычных людей, а опубликованное в марте этого года исследование показало, что с 2020 по 2024 год уровень курения в Англии вырос на 10%.

Как пишет Хоггард, в сети появляется все больше фотографий знаменитостей с сигаретами в руках. Среди них — американская актриса и певица Сабрина Карпентер, британская певица Charli XCX, обладательница «Эмми» Ханна Айнбиндер, певица Дуа Липа, актриса Гвинет Пэлтроу и другие. Они появляются с сигаретами как на экране, так и в жизни.

Несмотря на то, что курение повышает риск развития рака, вредит сердцу и кровообращению, ухудшает симптомы респираторных заболеваний и вызывает эректильную дисфункцию — и большинство людей об этом знают, — курение набирает популярность среди разных поколений, в том числе среди зумеров, которых считают «разумным поколением».

По словам Иво Влаева, профессора поведенческой психологии Уорикского университета, популярность курения можно объяснить ритуальностью этого процесса и желанием людей принадлежать к «клубу курильщиков». Влаев называет его готовым микросообществом и отмечает, что ритуал курения может решить неловкие моменты в общении. «Это удобный способ начать разговор, замаскированный под риск для здоровья», — добавил эксперт.

Хаггард пишет, что сигарета может служить признаком шика и бунтарства, однако многие взрослые люди выбирают сигареты, поскольку стесняются курить вейпы, считая их подростковыми.

Кроме того, автор статьи называет никотин «лекарством» в условиях «глобального конфликта, климатического кризиса и высокой стоимости жизни», которое помогает отвлечься и снизить стресс. Влаев считает, что курение — более простой способ справиться со стрессом, нежели, например, физические упражнения. Социолог Лора Фентон добавила, что люди старшего поколения более толерантны к рискам от курения, поэтому они с большей вероятностью могут снова закурить в трудный период.

Фентон также рассказала, что некоторые зумеры стали совершеннолетними во время пандемии коронавируса, и теперь, когда они стали еще старше, у них появилась возможность работать на более высокооплачиваемой работе, поэтому они могут позволить себе курить и пить, не слишком беспокоясь о том, во сколько им это обойдется.

В качестве мер борьбы с курением Влаев предложил не прибегать к гламуризации этого процесса и уменьшить количество изображений курящих знаменитостей. Он также считает, что нужно убрать из ресторанов и кафе пепельницы и зажигалки, а открытые помещения переоборудовать так, чтобы «клуб курильщиков» не стал социальным стандартом.

