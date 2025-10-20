«Отдых» в психиатрических больницах стал модным трендом у зумеров

Представители поколения Z, более известные как зумеры, все чаще выбирают «отдых» в психиатрических клиниках или домах престарелых. Такое времяпрепровождение, став модным трендом среди молодежи, демонстрирует запрос на безопасность и возможность взять «паузу» в защищенном пространстве, рассказала в интервью газете «Известия» клинический психолог, руководитель реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Татьяна Метелева.

«Мир вокруг воспринимается ими как перегруженный, токсичный, непредсказуемый. На этом фоне даже больничная среда может показаться спокойнее и надежнее, чем обычная жизнь», — говорит она, добавляя, что, с ее точки зрения, новая мода — это скорее симптом не отдельного человека, а целой социальной ситуации.

По словам Метелевой, потребность в эмоциональном детоксе вполне понятна и естественна, однако госпитализация в такие учреждения кажется ей все же слишком радикальным способом ее удовлетворить. Готовность лечь в психиатрическую клинику эксперт связывает с желанием молодых людей найти то, чего им не хватает в обычной жизни — четкий распорядок дня, постоянное внимание, ощущение опоры и возможность переложить на кого-то ответственность за заботу о себе.

При этом Метелева напоминает, что просто так лечь в психбольницу, особенно государственную нельзя. Для этого требуется конкретный диагноз, острое состояние, наличие реальной угрозы для себя или окружающих.

«Что касается частной клиники, то все происходит анонимно, сведения никуда не передаются, врачебная тайна полностью сохраняется. У нас действительно есть пациенты, которые приходят добровольно, именно с подобным запросом — на защиту, восстановление и помощь. Но если речь о государственном учреждении, то наличие диагноза может повлечь ограничения в будущем: при получении водительских прав, устройстве на некоторые виды работы. Поэтому решение о госпитализации должно быть продуманным», — предупредила она.

Как пишут «Известия», менее радикально настроенные зумеры отправляются отдыхать не в психиатрические больницы, а в санатории и даже дома престарелых. Там они могут получить все то же самое, постоянную заботу персонала и размеренную жизнь с четким распорядком дня.

Однако такой отдых нравится далеко не всем. «Все-таки здесь специфическая обстановка», — рассказала «Известиям» сотрудница одного из подобных заведений. Она добавила, что сравнив свои «надуманные трудности» с «реальными проблемами», молодые люди приходят к мнению, что «надо просто жить, радоваться жизни», пока для этого есть силы и здоровье.

В свою очередь, клинический психолог, сексолог, телесный терапевт Сергей Волков объяснил такие желания зумеров тем, что они выросли в «тотальной стабильности», которая в результате превратилась в источник тревоги.

«Этот эффект после ковида стал заметен во всем мире, его назвали коллективной травмой. Мы, психологи, учим людей, находящихся в таком состоянии, не смотреть новости, не читать СМИ или информационные блоги, а сконцентрироваться на простых вещах: починить чайник, засолить огурцы, сходить (именно сходить) в магазин или лучше на рынок. Словом, жить простую жизнь», — отметил он.

Волков добавил, что простые радости в конечном итоге помогают зумерам не потеряться в хаотичном современном мире.