EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

«Отдых» в психиатрических больницах стал модным трендом у зумеров

2 минуты чтения 09:55 | Обновлено: 11:26
«Отдых» в психиатрических больницах стал модным трендом у зумеров

Представители поколения Z, более известные как зумеры, все чаще выбирают «отдых» в психиатрических клиниках или домах престарелых. Такое времяпрепровождение, став модным трендом среди молодежи, демонстрирует запрос на безопасность и возможность взять «паузу» в защищенном пространстве, рассказала в интервью газете «Известия» клинический психолог, руководитель реабилитационной программы Клиники доктора Исаева Татьяна Метелева.

«Мир вокруг воспринимается ими как перегруженный, токсичный, непредсказуемый. На этом фоне даже больничная среда может показаться спокойнее и надежнее, чем обычная жизнь», — говорит она, добавляя, что, с ее точки зрения, новая мода — это скорее симптом не отдельного человека, а целой социальной ситуации.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

По словам Метелевой, потребность в эмоциональном детоксе вполне понятна и естественна, однако госпитализация в такие учреждения кажется ей все же слишком радикальным способом ее удовлетворить. Готовность лечь в психиатрическую клинику эксперт связывает с желанием молодых людей найти то, чего им не хватает в обычной жизни — четкий распорядок дня, постоянное внимание, ощущение опоры и возможность переложить на кого-то ответственность за заботу о себе.

При этом Метелева напоминает, что просто так лечь в психбольницу, особенно государственную нельзя. Для этого требуется конкретный диагноз, острое состояние, наличие реальной угрозы для себя или окружающих.

«Что касается частной клиники, то все происходит анонимно, сведения никуда не передаются, врачебная тайна полностью сохраняется. У нас действительно есть пациенты, которые приходят добровольно, именно с подобным запросом — на защиту, восстановление и помощь. Но если речь о государственном учреждении, то наличие диагноза может повлечь ограничения в будущем: при получении водительских прав, устройстве на некоторые виды работы. Поэтому решение о госпитализации должно быть продуманным», — предупредила она.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
Общество9 минут чтения

Как пишут «Известия», менее радикально настроенные зумеры отправляются отдыхать не в психиатрические больницы, а в санатории и даже дома престарелых. Там они могут получить все то же самое, постоянную заботу персонала и размеренную жизнь с четким распорядком дня. 

Однако такой отдых нравится далеко не всем. «Все-таки здесь специфическая обстановка», — рассказала «Известиям» сотрудница одного из подобных заведений. Она добавила, что сравнив свои «надуманные трудности» с «реальными проблемами», молодые люди приходят к мнению, что «надо просто жить, радоваться жизни», пока для этого есть силы и здоровье.

«Cамая страшная серийная убийца в стране»
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
Мир20 минут чтения

В свою очередь, клинический психолог, сексолог, телесный терапевт Сергей Волков объяснил такие желания зумеров тем, что они выросли в «тотальной стабильности», которая в результате превратилась в источник тревоги.

«Этот эффект после ковида стал заметен во всем мире, его назвали коллективной травмой. Мы, психологи, учим людей, находящихся в таком состоянии, не смотреть новости, не читать СМИ или информационные блоги, а сконцентрироваться на простых вещах: починить чайник, засолить огурцы, сходить (именно сходить) в магазин или лучше на рынок. Словом, жить простую жизнь», — отметил он.

Волков добавил, что простые радости в конечном итоге помогают зумерам не потеряться в хаотичном современном мире.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01 17 октября
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01 16 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве