В сети появилось интервью маньяка-кукольника

Делавший кукол из тел мертвых девочек краевед и некрополист Анатолий Москвич дал небольшое интервью своему соседу по палате в психиатрической больнице. Видео разговора опубликовал телеграм-канал Shot.

В нем Москвин рассказывает, что всегда любил детей и хотел иметь дочь, но «споткнулся по жизни». «Нихуя себе споткнулся!» — комментирует сказанное за кадром интервьюер, чье имя телеграм-канал не называет. Затем Москвин, который говорит достаточно быстро и связано, рассказывает, что рассчитывает на скорый перевод из больницы в интернат, откуда, по его словам, его должна забрать «невеста».

Куклы на полках оказались мертвыми детьми Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию» Криминал 16 минут чтения

Говоря о своем «необычном» увлечении, (как писал «Холод» раньше Москвин выкапывал тела маленьких девочек на кладбищах и делал из них кукол, коллекцию которых хранил у себя дома), Москвин утверждает, что был в нем не одинок. По его словам, еще со времен Советского Союза тем же самым занимались «сатанисты и колдуны».

При этом он отметил, что существовало «разделение ролей». «Сатанисты и колдуны раскапывали девочек, а ведьмы раскапывают мальчиков», — сказал он. Объясняя собственные мотивы, он пояснил, что очень любит детей и хочет, «чтобы они никогда не умирали». По его словам, за это он «готов жизнь отдать».

30 лет лжи Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях Криминал 12 минут чтения

Как сообщает Shot, в психиатрической больнице Москвин написал мемуары, в которых также рассказал о своей любви к маленьким девочкам, могилам и кладбищам. В них он подробно описывает, как мечтает воссоединиться с телами выкопанных им мертвых детей, которых он называет «дочками». Кроме того, коллекционирование мумифицированных детских трупов Москвин в своем труде называет «приключениями».

Телеграм-канал отмечает, что опубликованное сейчас видео около года назад записал «единственный друг» и сосед Москвина по палате. С тех пор, по данным Shot, состояние Москвина, которому поставили диагноз параноидальная шизофрения, существенно ухудшилось — он почти не передвигается самостоятельно, начал терять зрение, а речь его стала замедленной.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры Общество 9 минут чтения

Весной этого года сообщалось, что срок принудительного лечения Москвина был продлен, однако позже стало известно, что медучреждение, в котором он содержится, намерено добиваться его освобождения из-под надзора врачей. В случае положительного решения суда он может оказаться на свободе уже в течение нескольких месяцев.