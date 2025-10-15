EN
Криминал

Делавшего кукол из мертвых девочек маньяка могут освободить

2 минуты чтения 12:00

Известного краеведа Анатолия Москвина, годами делавшего кукол из мертвых девочек, могут выписать из психиатрической больницы в ближайшее время, сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Shot.

Стало известно, что врачи больницы № 2, куда Москвина поместили на принудительное лечение в 2012 году, подали в суд документы о его выписке. Пациента планируют передать под опеку родственников, поскольку он признан недееспособным.

У Москвина диагностирована параноидальная шизофрения. По информации канала, за годы лечения его состояние сильно ухудшилось. Он почти не передвигается самостоятельно, речь стала замедленной, зрение резко ухудшилось.

Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
Криминал16 минут чтения

Весной этого года сообщалось, что срок принудительного лечения Москвина был продлен, однако сейчас медучреждение намерено добиваться его освобождения из-под надзора врачей. В случае решения суда он может оказаться на свободе уже через месяц.

Анатолия Москвина задержали в 2011 году. Тогда в его квартире в Нижнем Новгороде нашли около 30 мумифицированных тел девочек, которых он выкапывал с кладбищ и превращал в куклы. Москвин объяснял свои действия тем, что хотел иметь дочь и «оживлял» умерших в своем воображении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Суд признал Москвина невменяемым и направил его на принудительное лечение.

До ареста Москвин был известен как лингвист, полиглот и краевед, изучавший историю кладбищ и погребальных обрядов. Он говорил, что за несколько лет лично осмотрел сотни захоронений и не раз ночевал в сторожках на кладбищах. «А однажды даже спал в гробу», — вспоминал Москвин в одном из интервью.

