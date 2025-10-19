EN
СМИ: заместителя объявившего «сухой закон» губернатора задержали за пьяную драку

2 минуты чтения 21:52

Полиция Санкт-Петербурга около пяти утра в воскресенье задержала вице-губернатора Вологодской области по общественному порядку и борьбе с коррупцией Ивана Иноземцева и еще двоих мужчин после драки в баре отеля на Васильевском острове, сообщила «Фонтанка». По данным издания, все трое находились в состоянии алкогольного опьянения.

Судя по видео с камер наблюдения, которые опубликовали телеграм-каналы, двое мужчин начали драться, после чего Иноземцев попытался их разнять. Позднее он и сам попытался ударить одного из участников драки и был избит. Видео обрывается в тот момент, когда избивший Иноземцева мужчина выходит из бара, а чиновник идет в его сторону.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

По данным «Фонтанки», всех троих участников драки полиция отвезла в 30-й отдел для составления административных протоколов о мелком хулиганстве. Был ли в итоге составлен протокол на Иноземцева, издание не уточняет. Одним из участников драки мог быть гендиректор компании, которая занимается торговлей электронным оборудованием.

Из-за травм, полученных во время драки, после выхода из отдела полиции Иноземцев обратился в Покровскую больницу и был госпитализирован, сообщает «Фонтанка». Связанный с силовиками телеграм-канал Mash утверждает, что у чиновника диагностировали ссадины голеней, правого лучезапястного сустава, а также гематому лба и ушиб коленных суставов.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что Иноземцев в пятницу сообщил ему, что планирует поехать в Санкт-Петербург с женой и дочерью на спортивные соревнования ребенка. В ночь на воскресенье супруги уложили дочь спать и спустились на первый этаж отеля, чтобы поужинать. Со ссылкой на очевидцев чиновник утверждает, что Иноземцев «вступился за человека, который подвергся нападению».

Губернатор предположил, что в лобби-баре произошла провокация против его подчиненного. «В случае, если это была одна из них, что ожидаемо, передаю отдельный привет заказчикам. Вы делаете меня и всю команду только сильнее. Сила в Правде. С нами Бог, а если Бог с нами, то кто против? Известно как он зовется. Победа во всех смыслах за нами», — написал глава области.

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
Общество8 минут чтения

Филимонов в марте ввел в Вологодской области жесткое ограничение на продажу алкоголя. По будням в магазинах региона спиртные напитки можно купить только с 12:00 до 14:00, по выходным — с 8:00 до 23:00.

Через месяц после того, как это ограничение вступило в силу, корреспондент «Коммерсанта» выяснил, что в регионе появился черный рынок алкоголя. Нелегальной торговлей водкой, коньяком и пивом по завышенным ценам зачастую занимаются таксисты.

Данные Росстата показывают, что в Вологодской области потребление алкоголя на душу населения стабильно растет с января, несмотря на введенные ограничения, заметили на этой неделе «Ведомости». По расчетам на сентябрь на одного жителя региона приходится 9,65 литра чистого спирта в год. В январе этот показатель составлял 7,7 литра.

