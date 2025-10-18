EN
Жители региона с «сухим законом» стали больше пить

2 минуты чтения 19:59 | Обновлено: 20:07

В Вологодской области с января этого года стабильно растет потребление алкоголя на душу населения, несмотря на действующие с марта жесткие ограничения на продажу алкоголя, сообщили «Ведомости» со ссылкой на Росстат. Губернатор региона Георгий Филимонов после этой публикации попросил «алколобби не напрягаться» и призвал «не поддаваться заведомо ложной интерпретации данных статистики».

По расчетам Росстата, в январе на одного вологжанина приходилось 7,7 литров чистого спирта в год, в феврале-марте этот показатель вырос до 9,31, в апреле составил 9,78 литра, в мае — 9,58, в июне – 9,4, в июле – 9,48, в августе – 9,56 и в сентябре – 9,65 литра. 

Моя мама ушла из дома и пропала
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
Общество7 минут чтения

«Нужно разложить с 1 марта (не с 1 января), учесть наши меры стимулирования потребления алкоголя в общепите, поддержки малых и средних предприятий, развития туризма (не считать в кучу сколько выпили туристы и вологжане). И вот тогда картина показывает более чем убедительный эффект областных мер народосбережения», — ответил губернатор.

Также Филимонов со ссылкой на данные Минздрава области сообщил, что смертность от ассоциированных с алкоголем заболеваний в сентябре сократилась вдвое по сравнению с мартом. Также за этот период вдвое уменьшилось число пациентов, поступивших  в больницы с алкогольным опьянением. А по данным системы системы по контролю за оборотом алкоголя ЕГАИС, с 1 марта в регионе было продано 5,3 литра алкоголя на человека, а в прошлом году за тот же период — 6,3 литра.

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
Общество8 минут чтения

С 1 марта алкоголь в Вологодской области можно купить только с 12:00 до 14:00 по будням и с 8:00 до 23:00 по выходным. Более строгое ограничение действует только в Чечне, где продажа алкоголя разрешена с 8:00 до 10:00 в любые дни.

За первый месяц жесткого ограничения на продажу алкоголя в регионе появился черный рынок, выяснил «Коммерсантъ». Подпольные продавцы, которыми часто становятся таксисты, начали продавать водку, коньяк и пиво в несколько раз дороже.

