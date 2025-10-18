Два мальчика утонули в канализации на заброшенном заводе

В Прокопьевске Кемеровской области двое десятилетних мальчиков утонули на заброшенной колбасной фабрике, сообщают Следственный комитет и прокуратура региона.

По версии СК, трое детей гуляли по территории бывшего завода около улицы Терентьевской. Двое из них провалились под лед в заполненное водой подземное сооружение, частично закрытое бетонными плитами. По данным РИА «Новости», это был канализационный коллектор.

Третий мальчик ушел, чтобы позвать на помощь, однако спасти его знакомых не удалось. Прибывшие на место происшествия спасатели достали из коллектора тела двоих детей без признаков жизни.

Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статьи 109 Уголовного кодекса). Ход расследования будет контролировать прокуратура Кузбасса. Если в этом деле появятся обвиняемые, им будет грозить до трех лет колонии.

«Организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой, в том числе, будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание указанного сооружения», — добавили в прокуратуре.

В декабре прошлого года оренбурженка, которая провалилась в ливневую канализацию без решетки и сломала ногу, отсудила у чиновников 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Два года назад в Москве были обнаружены тела восьмерых участников экскурсии по подземным коллекторам в центре города. Во время экскурсии пошел сильный дождь, и участники не успели выбраться наружу.