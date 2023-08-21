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В Москве-реке нашли тело четвертого участника экскурсии по подземным коллекторам

18:39 • 21.08.2023

Тело четвертого диггера из группы, которая исследовала подземные коллекторы, нашли под парящим мостом парка «Зарядье» в Москве-реке, сообщили телеграм-каналы Mash и Shot, а также телеканал «360».

20 августа группа диггеров отправилась на экскурсию в подземные коллекторы Москвы. В этот момент в столице пошел сильный дождь, и участники экскурсии не смогли выбраться наружу. 

Ранее стало известно об обнаружении тел троих диггеров. Изначально сообщалось, что в экскурсии участвовали пять человек. Однако позже РИА «Новости» сообщило, что под землю в тот день спустились восемь человек.

По факту гибели диггеров Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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