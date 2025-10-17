Россияне стали чаще отдыхать в «горячих точках»

Россиян стали привлекать страны с высоким уровнем преступности, зоны стихийных бедствий и горячие точки. О такой тенденции в сфере туризма заявил в эфире радио РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, доля таких путешественников пока невелика, однако эксперты фиксируют устойчивый рост интереса к опасным направлениям. Чаще всего подобные поездки выбирают либо состоятельные туристы, готовые тратиться на безопасность, либо, наоборот, экономные путешественники, которых привлекает падение цен после чрезвычайных происшествий.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров Мир 7 минут чтения

Представитель АТОР назвал российских туристов «самыми непугливыми» в мире. «Спустя две-три недели после ЧП спрос на направление быстро восстанавливается. Ожидается рост этого сегмента благодаря молодежи, жаждущей впечатлений», — пояснил он.

Он добавил, что цены на туры в пострадавшие регионы снижаются обычно на 50–60%, тогда как экстремальные маршруты в действительно опасные зоны остаются дорогими из-за расходов на охрану и сопровождение.

Спросом пользуются, например, такие страны, как Венесуэла и Куба, несмотря на перебои с электричеством и внутреннюю нестабильность. Непал тоже нельзя назвать безопасным, но благодаря уникальными видами и своими маршрутами для треккинга он стабильно привлекает обеспеченных туристов.

Латинская Америка в целом остается востребованным регионом, но рост поездок туда сдерживают визы и случаи дискриминации в ряде стран, включая Мексику и Доминикану, добавил Мурадян.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось» Криминал 5 минут чтения

Несколько лет назад СМИ писали об увлечении россиян путешествиями в страны Африки и Ближнего Востока. Один из таких туристов рассказал, что его привлекает «разнообразие жизни людей в уникальных социально-политических условиях».

«Когда много путешествуешь, происходит инфляция впечатлений. В юности даже вылазка в соседнюю область была приключением, а сейчас «драйверы эмоций» буквально выискиваешь», — объяснил он, добавив, что у каждого человека есть свой способ делать жизнь интересной.

По словам другого любителя «экстремальных» поездок, среди россиян немало желающих провести отпуск за пределами зоны комфорта. Например, в Афганистане или Сомали. Однако это требует больших расходов, подчеркнул он.