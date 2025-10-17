EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне стали чаще отдыхать в «горячих точках»

2 минуты чтения 18:15 | Обновлено: 19:10

Россиян стали привлекать страны с высоким уровнем преступности, зоны стихийных бедствий и горячие точки. О такой тенденции в сфере туризма заявил в эфире радио РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, доля таких путешественников пока невелика, однако эксперты фиксируют устойчивый рост интереса к опасным направлениям. Чаще всего подобные поездки выбирают либо состоятельные туристы, готовые тратиться на безопасность, либо, наоборот, экономные путешественники, которых привлекает падение цен после чрезвычайных происшествий.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

Представитель АТОР назвал российских туристов «самыми непугливыми» в мире. «Спустя две-три недели после ЧП спрос на направление быстро восстанавливается. Ожидается рост этого сегмента благодаря молодежи, жаждущей впечатлений», — пояснил он.

Он добавил, что цены на туры в пострадавшие регионы снижаются обычно на 50–60%, тогда как экстремальные маршруты в действительно опасные зоны остаются дорогими из-за расходов на охрану и сопровождение.

Спросом пользуются, например, такие страны, как Венесуэла и Куба, несмотря на перебои с электричеством и внутреннюю нестабильность. Непал тоже нельзя назвать безопасным, но благодаря уникальными видами и своими маршрутами для треккинга он стабильно привлекает обеспеченных туристов.

Латинская Америка в целом  остается востребованным регионом, но рост поездок туда сдерживают визы и случаи дискриминации в ряде стран, включая Мексику и Доминикану, добавил Мурадян.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

Несколько лет назад СМИ писали об увлечении россиян путешествиями в страны Африки и Ближнего Востока. Один из таких туристов рассказал, что его привлекает «разнообразие жизни людей в уникальных социально-политических условиях».

«Когда много путешествуешь, происходит инфляция впечатлений. В юности даже вылазка в соседнюю область была приключением, а сейчас «драйверы эмоций» буквально выискиваешь», — объяснил он, добавив, что у каждого человека есть свой способ делать жизнь интересной.

По словам другого любителя «экстремальных» поездок, среди россиян немало желающих провести отпуск за пределами зоны комфорта. Например, в Афганистане или Сомали. Однако это требует больших расходов, подчеркнул он.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01 16 октября
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке