СМИ описали сценарии завершения войны в Украине

Специальный корреспондент испанского медиа El Mundo Альберто Рохас написал колонку, в которой описал возможные сценарии завершения российско-украинской войны.

Он отметил, что по продолжительности конфликт приближается к Первой мировой войне, а ситуация на фронте в 2025 году стала тупиковой — обе армии истощены, но перспективы завершения войны пока не выглядят реалистичными.

В качестве первого сценария Рохас рассматривает навязывание шаткого мира. Такую попытку может предпринять президент США Дональд Трамп. Журналист отмечает, что глава Белого дома после прекращения войны между Израилем и группировкой ХАМАС настроен завершить и российско-украинский конфликт, но его ресурсы для обеспечения прочного мира невелики. Вместо этого США могут добиться лишь приостановки боевых действий.

Второй сценарий завершения войны возможен при ухудшении экономического положения России. Рохас отмечает, что аналитики не верят во внезапный коллапс экономики, однако и постепенное ухудшение показателей не позволит Кремлю продолжать войну с сохранением прежних темпов. В таком случае Владимиру Путину придется сесть за стол переговоров.

Также война может завершиться, если европейские союзники откажутся от поддержки Украины или сократят ее объем, считает Рохас. Он отмечает, что поддержка стран ЕС обеспечивает не только продолжение военного сопротивления Киева, но и функционирование гражданских секторов экономики страны. Если Европа не сможет или не захочет оказывать помощь в дальнейшем, то Украине придется уступить и согласиться на максималистские требования Кремля.

Также Рохас выделил два сценария дальнейшей эскалации конфликта. Первый из них подразумевает продолжение войны в течение всего 2026 года без серьезных изменений на фронте, поскольку Украина не собирается сдаваться, а Путин не хочет остаться без явной победы. В этом случае ни одна из сторон не будет пытаться завершить войну.

Еще одним возможным вариантом Рохас считает распространение российской агрессии на приграничные страны НАТО, например, на Литву, Латвию и Эстонию. В ходе нее Москва может попытаться проверить сплоченность входящих в НАТО государств, уже сейчас она, как отмечает журналист, применяет в отношении стран Балтии те же нарративы, которые ранее использовались перед вторжением в Украину.