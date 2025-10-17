Россиянин нанял киллера для убийства двух пасторов

Россиянин попытался заказать убийство двух пасторов на территории одного из регионов Северо-Кавказского федерального округа, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. Он собирался заплатить исполнителю один миллион рублей.

Волк называет мужчину бывшим прихожанином христианских общин, его имя и название общин не раскрывается. Подозреваемого задержали и заключили под страну, против него возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению (ст. 30 УК) и убийстве (ст. 105 УК).

Сотрудники МВД и ФСБ провели совместную операцию для задержания мужчины, в рамках которой «киллер» получил задаток в размере 30 тысяч рублей. Затем силовики провели инсценировку убийства одного из пасторов, а подозреваемому показали фотографии и сообщили об успешном выполнении заказа.

К опубликованному Волк посту прикреплено также и видео допроса подозреваемого. Он подтвердил, что заказал убийства, и заявил о признании своей вины. В качестве мотива мужчина назвал «личные причины», он не уточнил, что именно вызвало у него неприязнь к двум пасторам.

Ранее пресс-служба судов Санкт-Петербурга опубликовала материал, в котором рассказала об арестованной пожилой женщине, пытавшейся заказать убийство 67-летней соседки по коммунальной квартире.

Мужчина, которого подозреваемая пыталась нанять для совершения преступления за 70 тысяч рублей, рассказал о разговоре силовикам. Следующие его встречи с заказчицей проходили под их контролем. В итоге женщину задержали после передачи «необходимой для совершения убийства» информации о соседке и вознаграждения.

В качестве киллера подозреваемая выбрала человека, который просил милостыню у Александро-Невской лавры. В полиции ему дали микрофон, однако женщина предпочла общаться с ним с помощью записок, не отдавая их в руки. При задержании она рассказала, что передала деньги из жалости, а сам мужчина, по ее словам, обещал починить полку в ее квартире.