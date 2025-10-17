EN
СМИ: Трамп изменил свою позицию по Украине после исторической лекции Путина на Аляске

2 минуты чтения 12:39 | Обновлено: 13:02
СМИ: Трамп изменил свою позицию по Украине после исторической лекции Путина на Аляске

Во время саммита на Аляске Владимир Путин отклонил предложение президента США Дональда Трампа о смягчении санкций против России в обмен на прекращение огня в Украине и прочитал ему длинную историческую лекцию. Их встреча оказалась «поворотной точкой» и стала началом разворота США в сторону Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Трамп тепло встретил Путина, из-за чего сложилось впечатление, что инициатива находится в руках американского президента. Однако во время закрытых переговоров Путин настаивал на капитуляции Украины и передаче России значительных территорий Донбасса.

После этого Путин прочитал Трампу историческую лекцию, в которой упомянул первого правителя Руси Рюрика и князя Ярослава Мудрого, а также полководца XVII века атамана Богдана Хмельницкого. FT отмечает, что их имена Путин часто упоминает в своих речах, когда говорит об Украине и России как о единой нации.

По словам источников издания, Трамп был «ошеломлен» поведением Путина, несколько раз повысил голос и пригрозил уйти со встречи. В итоге он прервал переговоры и отменил обед, на котором российская и американская делегации должны были обсудить сотрудничество в экономической сфере.

«Трамп действительно думал, что сможет заключить мирное соглашение с Путиным… Предложение, которое было сделано Путину [на Аляске], было очень хорошим. Но Путин перегнул палку», — заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По данным FT, Путин, вероятно, понимает, что переговоры на Аляске могли бы пройти лучше. При этом сам он заявил, что не рассказывал Трампу ничего, что касалось бы истории Украины. «Мы просто реально говорили о возможных вариантах урегулирования — говорили достаточно открыто, по-честному говорили. Чего из этого получится, я не знаю. Но мы готовы продолжать эту дискуссию», — рассказал Путин в начале октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

В Белом доме заявили, что саммит в Анкоридже прошел «продуктивно». Представитель американского правительства отказался называть его неудачным и добавил, что администрация Трампа считает любую возможность лучше понять позицию России «полезной».

Кроме того, FT пишет, что на Аляске Трамп заявил о готовности США признать аннексию Крыма и подтолкнуть Киев к отводу войск с некоторых позиций в Донбассе в обмен на прекращение боевых действий. Однако эта сделка основывалась на неправильной трактовке позиции России, которую представил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф после встречи с Путиным в августе этого года.

После визита Уиткоффа в Россию американские официальные лица заявили, что сделка по Украине «неожиданно стала возможной». По их словам, в этот раз Путин проявил большую гибкость в территориальных вопросах, нежели во время предыдущих переговоров. Помимо этого, в США решили, что Путин обеспокоен санкциями на импорт российской нефти в Индию.

При этом Уиткофф сделал вывод о «гибкости» России относительно территорий из согласия Кремля заморозить линию фронта в некоторых местах, которые российская армия не смогла захватить. В то же время Россия требовала уступить ей весь Донбасс, отмечает FT.

«[Уиткофф] неправильно понял все, что сказал Путин о теме саммита», — заявил анонимный источник издания, осведомленный о ходе переговоров. FT пишет, что для Путина предложение Трампа было провальным. Однако представитель Белого дома отверг предположение, что Уиткофф неверно истолковал позицию России.

Фото:U.S. Government

