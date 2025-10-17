Черногория введет визы для россиян

Черногория намерена ввести визовый режим для граждан России, заявил президент страны Яков Милатович в интервью Politico. Сейчас россияне могут въезжать в страну без визы на срок до 30 дней.

«Мы стараемся отложить введение виз настолько, насколько возможно, чтобы сохранить жизнеспособность туристического сектора. Но мы приведем наш визовый режим в соответствие с Евросоюзом очень скоро», — сказал глава государства.

Власти крайне обеспокоены масштабом притока российских денег в страну. После начала войны в Украине Черногория осталась одним из немногих европейских направлений, куда россияне могли попасть без виз. Они остаются крупнейшими иностранными инвесторами и важной частью туристической отрасли, отметил Милатович.

Еще одно заявление президента касается вмешательства России во внутренние дела Черногории. Он сказал, что Москва пытается помешать стремлению Черногории вступить в ЕС, используя для этого пропаганду и дезинформацию. По его словам, такие попытки происходят почти ежедневно, и страна нуждается в поддержке Евросоюза, чтобы им противостоять.

«Иногда мне кажется, что проевропейские политики в регионе Западных Балкан остаются немного в одиночестве, без поддержки со стороны партнеров в Евросоюзе», — отметил Милатович.

Черногория подала заявку на вступление в ЕС еще в 2008 году и получила статус кандидата в 2010-м. Власти страны рассчитывают завершить переговоры о членстве к 2028 году. Эти же сроки в начале сентября анонсировала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. По ее словам, следующим новым членом ЕС после Черногории станет, вероятнее всего, Албания.