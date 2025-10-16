EN
СМИ: семья Трампов заработала миллиард долларов на крипте

16:39

Члены семьи и окружения президента США Дональда Трампа заработали более одного миллиарда долларов до уплаты налогов на криптовалютных проектах за последний год, пишет РБК со ссылкой на материал Financial Times.

Журналисты утверждают, что получение прибыли связано с действиями администрации Трампа, которая поддерживает развитие этой области, что привело к «криптобуму». Значительную часть доходов семья Трампов получила с помощью мемкоинов.

Так, Official Trump (TRUMP) и Official Melania Meme (MELANIA) принесли Трампам около 427 миллионов долларов. Еще 550 миллионов принесли токены от World Liberty Financial. В материале упоминается, что расчет прибыли от этих криптопроектов основан на данных о реализованной прибыли.

У World Liberty Financial есть стейблкоин USD1, для его привязки к доллару команда проекта должна хранить активы в резерве. Если бы эти средства были вложены в краткосрочные казначейские облигации США, то компания заработала бы около 40 миллионов долларов на процентах, утверждают журналисты.

Большинство криптопредприятий президента США принадлежит трасту, которым управляет его сын, Дональд Трамп-младший. РБК отмечает, что среди глав Белого дома существует традиция передавать управление такими трастами независимой стороне, которая не отчитывается изначальному владельцу — Трамп не стал придерживаться ее. Сейчас президент США единственный бенефициар траста и сможет пользоваться его активами после ухода с поста.

Журналисты Financial Times пообщались с другим сыном Трампа, Эриком. Они спросили у него о точности своих расчетов — Эрик ответил, что реальная цифра, вероятно, еще больше. В материале отмечается, что в запущенные Трампом и его окружением проекты вкладывались инвесторы. Среди них были как американцы, так и структуры из ОАЭ и инвесторы из других стран.

