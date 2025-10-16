EN
Россиянам вернут «Путинку»

2 минуты чтения 11:38 | Обновлено: 15:20

На российский рынок может вернуться один из самых известных алкогольных брендов 2010-х. Речь о водке «Путинка». Как сообщает «Коммерсантъ», декларацию соответствия на производство продукции под этим брендом получил Тульский винокуренный завод 1911.

«Путинку» в 2003 году создал маркетолог Станислав Кауфман. Водка производилась на московском заводе «Кристалл» и быстро стала одной из самых популярных в стране. В 2015 году ее доля на рынке достигала почти 3%, но уже через год бренд опустился с четвертого на пятнадцатое место по продажам. Тогда дистрибутор «Статус-групп» лишился лицензии, а производство вскоре остановилось.

Сейчас права на марку принадлежат компании «Байкал-Инвест», собственником которой является закрытый паевой инвестиционный фонд «Байкал». По словам Кауфмана, если выпуск и возобновится, то, вероятно, по лицензии. «Производство на мощностях “Кристалла”, видимо, не предполагается», — отметил он.

Тульский винокуренный завод, получивший разрешение, способен выпускать до шести миллионов декалитров алкоголя в год. Летом предприятие перешло под контроль «Росспиртпрома», крупнейшего производителя спирта в России. В портфеле завода уже есть бренды «Пронская», Ikra, джин Beatly и виски Noble Stage. По итогам 2024 года его выручка выросла почти на 38% до 8,14 миллиарда рублей, но чистая прибыль снизилась более чем наполовину.

Однако, как отмечает «Коммерсантъ», получение декларации — это пока лишь технический шаг. Конкретных сроков розлива нет, а представители завода отказались от комментариев.

Эксперты отмечают, что перезапуск «Путинки» может оказаться сложной задачей. Конкуренция на рынке водки высокая, а без рекламы продвигать бренд трудно. «Возродить старое имя можно, но удержаться на полках федеральных сетей куда сложнее», — говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. По его словам, ностальгия потребителей может дать проекту хороший старт, но этого вряд ли хватит для долгосрочного успеха.

