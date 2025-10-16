EN
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен

2 минуты чтения 13:01 | Обновлено: 13:20
Глава ФСБ Александр Бортников тяжело болен. Эту информацию журналистке «Дождя» Юлие Таратуте подтвердили три информированных источника, пожелавшие сохранить анонимность.

По словам Таратуты, некоторые СМИ ранее сообщали, что Бортникову диагностировали онкологическое заболевание. «В этих условия Бортников едва ли не сам просился в отставку», — отметила журналистка. 

Однако ее собеседники называют другой диагноз Бортникова. «По слухам, диагноз звучит иначе — речь идет о сердечно-сосудистом заболевании директора ФСБ», — добавила Таратута.

В начале сентября 2025 года телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», ссылаясь на источник, сообщил, что в кулуарах ФСБ активно обсуждают смену директора ведомства. В качестве причины таких слухов телеграм-канал назвал обострение давней болезни Бортникова.

«Бортников с мая 2025 года находится на больничном, он проходит очередной тяжелый курс лечения. Да, он появляется на отдельных совещаниях у Путина или на заседаниях НАК, но это нечастые исключения», — цитировал канал неназванного собеседника. В публикации тогда отмечалось, что вероятным преемником Бортникова на посту директора ФСБ может стать помощник Владимира Путина Алексей Дюмин.    

Источники Таратуты уверены, что у Путина нет «содержательных оснований» для увольнения Бортникова, так как он является союзником Путина по репрессиям, идеологическим напарником и максимально близким и лояльным к действующей власти силовиком.

«Выпускник высшей школы КГБ Бортников начал карьеру в ленинградском комитете госбезопасности тогда же, когда туда пришел Путин. Сторонники теории управляемого Путина и вовсе считают, что он был одним из тех, кто заставил Путина начать войну», — напоминает Таратута. 

О том, что начать войну в Украине Путина убедили Бортников и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ранее писало британское издание The Times.

«Путинское политбюро критически стареет. Люди на ключевых постах в силовой системе России просто физически выходят из строя, проводя много времени в больницах. Важные люди умирают прямо на посту», — заключила Таратута.

Ранее «Новая газета Европа» сообщила, что за здоровьем другого близкого соратника Путина — главы Чечни рамзана Кадырова — пристально следит ФСБ, так как он нарушает предписания врачей.

«Кадыров же еще совсем не старый. Ему очень сложно смириться со своей болезнью и с теми ограничениями, которые предполагает лечение. Его болезнь неизлечима и прогрессирует, хотя он получает настолько высококвалифицированную помощь, насколько это в России возможно. Но сопутствующие побочки — очень тяжелые и, если не слушаться врачей, они могут угробить быстрее, чем основное заболевание», — рассказал источник издания. Он отметил, что главе Чечни регулярно проводят диализ.

Фото:Администрация Президента России

