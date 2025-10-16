Место жительства связали с риском болезней мозга

Место проживания человека может быть связано с риском развития болезни Альцгеймера и деменции, считает коллектив ученых из США. Они также исследовали влияние экологии и происхождения человека на его здоровье.

По итогам исследования выяснилось, что живущие в неблагополучных и загрязненных районах люди из социально уязвимых групп имели статистически значимые повышенные риски ухудшения кровоснабжения мозга и истончения его коры.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить? Общество 6 минут чтения

Для исследования ученые выделили три переменные — индекс территориальной депривации (ADI), индекс социальной уязвимости (SVI) и индекс экологической справедливости (EJI), а затем соотнесли их с биомаркерами болезней мозга.

Исследователи использовали данные 627 человек, зачисленных в программу изучения болезни Альцгеймера при университете Уэйк-Форест в американском штате Северная Каролина. В описании работы отдельно указывается, что 23% респондентов были темнокожими, 33,5% участников были мужчинами.

В тексте исследования содержится предположение, что темнокожие люди, относимые к представителям уязвимых групп, чаще жили в неблагополучных районах с плохой экологической обстановкой. Ученые утверждают, что смогли получить устойчивую корреляцию таких комбинаций условий жизни с развитием заболеваний, которая выдержала корректировку на несколько показателей.

Маньячка в искусственной шубе Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок Криминал 19 минут чтения

При этом исследователи согласились с тем, что выводы их работы нуждаются в дальнейшей проверке — их также следует подтвердить проведением других исследовательских работ. Они считают, что поддержка инициатив по развитию локальных пространств может помочь в профилактике болезни Альцгеймера.

Ранее исследователи из ВШЭ связали досуговые привычки россиян с местом их рождения. Так, выросшие в селах и малых городах в четыре раза реже жителей мегаполисов посещают культурные мероприятия. Привычки переезжающих в большой город меняются, однако не становятся аналогичными тем, которые есть у родившихся в нем — они оказываются посередине между привычками коренных жителей их родного города и нового.