Общество

Место жительства связали с риском болезней мозга

2 минуты чтения 19:06 | Обновлено: 21:21

Место проживания человека может быть связано с риском развития болезни Альцгеймера и деменции, считает коллектив ученых из США. Они также исследовали влияние экологии и происхождения человека на его здоровье.

По итогам исследования выяснилось, что живущие в неблагополучных и загрязненных районах люди из социально уязвимых групп имели статистически значимые повышенные риски ухудшения кровоснабжения мозга и истончения его коры.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество

Для исследования ученые выделили три переменные — индекс территориальной депривации (ADI), индекс социальной уязвимости (SVI) и индекс экологической справедливости (EJI), а затем соотнесли их с биомаркерами болезней мозга.

Исследователи использовали данные 627 человек, зачисленных в программу изучения болезни Альцгеймера при университете Уэйк-Форест в американском штате Северная Каролина. В описании работы отдельно указывается, что 23% респондентов были темнокожими, 33,5% участников были мужчинами.

В тексте исследования содержится предположение, что темнокожие люди, относимые к представителям уязвимых групп, чаще жили в неблагополучных районах с плохой экологической обстановкой. Ученые утверждают, что смогли получить устойчивую корреляцию таких комбинаций условий жизни с развитием заболеваний, которая выдержала корректировку на несколько показателей.

Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Криминал

При этом исследователи согласились с тем, что выводы их работы нуждаются в дальнейшей проверке — их также следует подтвердить проведением других исследовательских работ. Они считают, что поддержка инициатив по развитию локальных пространств может помочь в профилактике болезни Альцгеймера.

Ранее исследователи из ВШЭ связали досуговые привычки россиян с местом их рождения. Так, выросшие в селах и малых городах в четыре раза реже жителей мегаполисов посещают культурные мероприятия. Привычки переезжающих в большой город меняются, однако не становятся аналогичными тем, которые есть у родившихся в нем — они оказываются посередине между привычками коренных жителей их родного города и нового.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Человек в лифте
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
Величайшая музыкальная загадка интернета
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
