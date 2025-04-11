Привычки россиян связали с местом рождения

Досуговые привычки россиян могут быть связаны с местом рождения и окончания школы, сообщает научно-популярное медиа Naked Science со ссылкой на данные исследования ученого из ВШЭ. Закрепившиеся до переезда способы проводить свободное время сохраняются и в мегаполисе.

Стандартное предположение о том, что переехавшие в новый город больше ценят новые возможности и делают свой досуг разнообразнее и интенсивнее, может быть неверным. «Исследование показало, что этого не происходит: привычки тех, кто переехал в крупные города, оказываются посередине между привычками коренных жителей их родного города и нового», — рассказал автор исследования Сергей Коротаев.

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В исследовании приняло участие 5 тысяч человек в возрасте от 24 до 55 лет, им предложили заполнить анкету, в который учитывались несколько видов активностей от посещения библиотек и театров до совместного употребления алкоголя и увлечения компьютерными играми. Полученные результаты наносились на три оси — активность против пассивности, культурные практики против обывательских, реальные действия против виртуальных. На их основе автор работ сформировал четыре поведенческих кластера.

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Ученый отметил, что сформированные привычки более чем на треть определяются местом, где человек провел свои школьные годы. Например, выросшие в селах и малых городах в четыре раза реже жителей мегаполисов посещают культурные мероприятия. Автор также подчеркнул влияние наличия высшего образования у родителей, их профессиональной квалификации и уровня дохода семьи.

Коротаев отмечает, что полученные выводы важны для реализации региональной политики и развития городской среды. Понимание механизма формирования привычек и их устойчивости на протяжении жизни может повлиять на развитие культурной инфраструктуры для жителей разных возрастов.