Привычки россиян связали с местом рождения

Досуговые привычки россиян могут быть связаны с местом рождения и окончания школы, сообщает научно-популярное медиа Naked Science со ссылкой на данные исследования ученого из ВШЭ. Закрепившиеся до переезда способы проводить свободное время сохраняются и в мегаполисе.
Стандартное предположение о том, что переехавшие в новый город больше ценят новые возможности и делают свой досуг разнообразнее и интенсивнее, может быть неверным. «Исследование показало, что этого не происходит: привычки тех, кто переехал в крупные города, оказываются посередине между привычками коренных жителей их родного города и нового», — рассказал автор исследования Сергей Коротаев.
В исследовании приняло участие 5 тысяч человек в возрасте от 24 до 55 лет, им предложили заполнить анкету, в который учитывались несколько видов активностей от посещения библиотек и театров до совместного употребления алкоголя и увлечения компьютерными играми. Полученные результаты наносились на три оси — активность против пассивности, культурные практики против обывательских, реальные действия против виртуальных. На их основе автор работ сформировал четыре поведенческих кластера.
Ученый отметил, что сформированные привычки более чем на треть определяются местом, где человек провел свои школьные годы. Например, выросшие в селах и малых городах в четыре раза реже жителей мегаполисов посещают культурные мероприятия. Автор также подчеркнул влияние наличия высшего образования у родителей, их профессиональной квалификации и уровня дохода семьи.
Коротаев отмечает, что полученные выводы важны для реализации региональной политики и развития городской среды. Понимание механизма формирования привычек и их устойчивости на протяжении жизни может повлиять на развитие культурной инфраструктуры для жителей разных возрастов.