EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Матери пришлось выбирать между спасением одного из двух близнецов

2 минуты чтения 13:38 | Обновлено: 17:22

В Судане, где уже полтора года идет гражданская война, мать близнецов оказалась перед сложным выбором. У нее была возможность спасти только одну из сестер, потому что на лекарства для обеих не хватило денег. Об этом пишет Би-би-си.

Женщина по имени Тума привезла трехлетних Масаджед и Манаиль в больницу в Хартуме, столице Судана. Девочки страдали от тяжелого истощения, но препараты для лечения могла получить только одна из них. «Я выбрала Манаиль. Хотела бы я, чтобы они обе выздоровели и снова играли вместе. Но я одна. У меня ничего нет. Только Бог», — говорит женщина.

Котенок в пустой кроватке
Котенок в пустой кроватке
Трехлетняя девочка пропала во время отдыха с родителями. Дело расследуют почти 20 лет
Криминал14 минут чтения

В отделении для детей с недоеданием десятки матерей держат на руках ослабленных малышей. Большинство больниц в стране разрушено или закрыто из-за боевых действий между армией Судана и военизированными Силами оперативной поддержки (RSF), начавшихся в апреле 2023 года. По данным ООН, от острого недоедания страдают около трех миллионов детей младше пяти лет.

Семья Тумы бежала из деревни на юго-западе Хартума после того, как их дом разграбили военные. «Раньше у нас были животные, молоко и финики. Теперь ничего не осталось», — вспоминает она в беседе с журналистами.

История Тумы показывает масштаб гуманитарной катастрофы в Судане. В столице страны Хартуме 12-летний Захер потерял обе ноги после удара дрона, когда продавал чечевицу на улице вместе с матерью. Теперь он мечтает о протезах, чтобы снова играть в футбол. А пока играет на коленях, несмотря на боль.

Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Криминал19 минут чтения

По всему Хартуму разрушены школы, больницы и детские площадки. Миллионы детей больше не учатся, а семьи выживают, продавая остатки имущества или еду. Несмотря на это, волонтеры создают импровизированные классы в заброшенных домах, где дети пытаются учиться и забыть о войне.

По данным ЮНИСЕФ, гражданская война в Судане сопровождается ростом насилия против мирных жителей, в том числе детей. Так, с начала 2024 года в стране зафиксировано более 200 случаев изнасилования несовершеннолетних. В отчете организации утверждается, что сексуализированное насилие стало одним из инструментов войны для обеих сторон конфликта.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке