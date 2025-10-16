Матери пришлось выбирать между спасением одного из двух близнецов

В Судане, где уже полтора года идет гражданская война, мать близнецов оказалась перед сложным выбором. У нее была возможность спасти только одну из сестер, потому что на лекарства для обеих не хватило денег. Об этом пишет Би-би-си.

Женщина по имени Тума привезла трехлетних Масаджед и Манаиль в больницу в Хартуме, столице Судана. Девочки страдали от тяжелого истощения, но препараты для лечения могла получить только одна из них. «Я выбрала Манаиль. Хотела бы я, чтобы они обе выздоровели и снова играли вместе. Но я одна. У меня ничего нет. Только Бог», — говорит женщина.

В отделении для детей с недоеданием десятки матерей держат на руках ослабленных малышей. Большинство больниц в стране разрушено или закрыто из-за боевых действий между армией Судана и военизированными Силами оперативной поддержки (RSF), начавшихся в апреле 2023 года. По данным ООН, от острого недоедания страдают около трех миллионов детей младше пяти лет.

Семья Тумы бежала из деревни на юго-западе Хартума после того, как их дом разграбили военные. «Раньше у нас были животные, молоко и финики. Теперь ничего не осталось», — вспоминает она в беседе с журналистами.

История Тумы показывает масштаб гуманитарной катастрофы в Судане. В столице страны Хартуме 12-летний Захер потерял обе ноги после удара дрона, когда продавал чечевицу на улице вместе с матерью. Теперь он мечтает о протезах, чтобы снова играть в футбол. А пока играет на коленях, несмотря на боль.

По всему Хартуму разрушены школы, больницы и детские площадки. Миллионы детей больше не учатся, а семьи выживают, продавая остатки имущества или еду. Несмотря на это, волонтеры создают импровизированные классы в заброшенных домах, где дети пытаются учиться и забыть о войне.

По данным ЮНИСЕФ, гражданская война в Судане сопровождается ростом насилия против мирных жителей, в том числе детей. Так, с начала 2024 года в стране зафиксировано более 200 случаев изнасилования несовершеннолетних. В отчете организации утверждается, что сексуализированное насилие стало одним из инструментов войны для обеих сторон конфликта.