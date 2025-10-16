EN
ЕС начал готовиться к войне с Россией

21:39 | Обновлено: 21:59

Европейская комиссия разработала проект плана по подготовке к вероятной войне с Россией. Согласно документу, который получил название Defence Readiness Roadmap 2030 («Дорожная карта оборонной готовности»), к 2030 году Европа должна обладать «достаточно сильным оборонным потенциалом, чтобы сдерживать своих противников, а также реагировать на любые акты агрессии».

«Милитаризированная Россия представляет собой постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем», — говорится в документе.

По данным Politico, документ стал реакцией на войну Владимира Путина против Украины и «неопределенность» президента США Дональда Трампа в вопросах безопасности Европы.

Отмечается, что Еврокомиссия хочет объединить усилия европейских стран и настаивает на том, чтобы к концу 2027 года не менее 40% всех оборонных закупок осуществлялись по совместным контрактам. Сейчас этот показатель составляет менее 20%. Также планируется, что к 2028 году не менее 55% оружейных поставок будут приходиться на компании из ЕС и Украины, а к 2030 году — не менее 60%.

Еврокомиссия также назвала девять приоритетов, среди которых системы ПВО, обеспечение военной мобильности, технологии на базе искусственного интеллекта и кибербезопасность.

«Авторитарные государства все чаще стремятся вмешиваться в жизнь наших обществ и экономику. Традиционные союзники и партнеры также смещают свое внимание на другие регионы мира. Оборонная позиция и потенциал Европы должны быть готовы к будущим сражениям», — говорится в документе.

Для реализации плана потребуется финансирование. Согласно документу, на эти цели привлекут около 800 миллиардов евро, включая кредиты на вооружения и фонд поддержки оборонной промышленности. Проект военного плана, как отмечается, будет направлен лидерам ЕС на следующей неделе.

